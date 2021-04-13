На новые санкции США против России повлияла ситуация в Донбассе - CNN

На новые санкции США против России повлияла ситуация в Донбассе - CNN
Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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В Белом доме больше опасаются обострить конфликт на Украине, чем в самом Киеве

В США разработали новые ограничительные меры в отношении России, но не объявили о них из-за обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщили в эфире CNN со ссылкой на высокопоставленные источники.

По информации телеканала, в ходе обсуждения антироссийских санкций в Белом доме были высказаны опасения, что новые рестрикции могут негативным образом отразиться на обстановке в Донбассе, передает РИА "Новости". Поэтому сейчас американские эксперты пытаются понять, действительно ли действия Вашингтона против Москвы могут спровоцировать усиление конфликта на юго-востоке Украины.

Впрочем, сам Киев не беспокоится на этот счет. Напротив, он настаивает на усилении санкций США в адрес РФ, причем требует не заявлений о гипотетических мерах, а конкретных шагов, которые нанесут экономический ущерб России.

Соответствует ли реальности информация, распространенная CNN, не ясно. Накануне американский телеканал уже поймали на лжи. В его сюжете о том, что Москва якобы перебрасывает войска к границе Незалежной, за российские танки была выдана украинская военная техника.

Николай ВИКТОРОВ

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