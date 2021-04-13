Курс рубля
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
- Доллар или евро: в какой валюте хранить деньги
Российская сторона не против
получить от немецких коллег данные по якобы отравленному блогеру Алексею
Навальному, раз уж Берлин настаивает на рассекречивании сведений о
передислокации наших войск. С таким предложением выступил глава
внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Шеф российской дипломатии указал на то, что западные политики считают уместным требовать предоставление внутренней информации о действиях российской армии. В то же время они сами отказываются передавать Кремлю даже документы по делу о расследовании, связанном с российским гражданином. Имеется в виду нашумевшая история с "отравлением" Навального. Такую политику двойных стандартов в России считают неприемлемой.
Лавров напомнил, что Россия так и не получила никаких сведений от зарубежных коллег по нашумевшему делу. Что не помешало им голословно обвинять нашу страну во всех смертных грехах. Позицию Москвы высокопоставленный дипломат озвучил во время пресс-конференции в Тегеране, пишет РИА "Новости".
Сергей Лавров также напомнил, что Россия как суверенное государство имеет полное право на проведение любых мероприятий на своей территории. Отчитываться перед сторонними государствами держава не обязана.
К слову, недавно Лавров заявил, что противостояние между Россией и Западом достигло дна.
Президент намерен ввести новые льготы в стране на фоне коронавируса
Американцам сделали очередное предупреждение о возможном ответе на провокации