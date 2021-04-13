Лавров сделал Берлину предложение по "обмену" информацией

Лавров сделал Берлину предложение по "обмену" информацией
Сергей Лавров. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Глава МИД поставил на место распоясавшихся немцев

Российская сторона не против получить от немецких коллег данные по якобы отравленному блогеру Алексею Навальному, раз уж Берлин настаивает на рассекречивании сведений о передислокации наших войск. С таким предложением выступил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Шеф российской дипломатии указал на то, что западные политики считают уместным требовать предоставление внутренней информации о действиях российской армии. В то же время они сами отказываются передавать Кремлю даже документы по делу о расследовании, связанном с российским гражданином. Имеется в виду нашумевшая история с "отравлением" Навального. Такую политику двойных стандартов в России считают неприемлемой.

Лавров напомнил, что Россия так и не получила никаких сведений от зарубежных коллег по нашумевшему делу. Что не помешало им голословно обвинять нашу страну во всех смертных грехах. Позицию Москвы высокопоставленный дипломат озвучил во время пресс-конференции в Тегеране, пишет РИА "Новости".

Сергей Лавров также напомнил, что Россия как суверенное государство имеет полное право на проведение любых мероприятий на своей территории. Отчитываться перед сторонними государствами держава не обязана.

К слову, недавно Лавров заявил, что противостояние между Россией и Западом достигло дна.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость190486
Пожаловаться Ответить
Ага, обсерутся немцы про подвального данные дать, потому как это был спектакль с самого начала. Да и нам надо почаще посылать этот запад на три буквы, пусть у своих вассалов хохлов, грызунов или приебалтов отчеты требуют - эти соски давно в позе стоят оторваться не могут источника гнилой дерьмократии вот и пусть отчитываются, а нам это без надобности.
Гость201069
Пожаловаться Ответить
Гость189982
"А вот недавно" - давай по подробнее, про это самое "недавно", только не всякую дичь тобой выдуманную выблевывай, а факты
чечня. сев. кавказ
Гость189982
Пожаловаться Ответить
Гость201069
а если взять более свежую историю ? ну допустим немцев в войну вы "трупами закидали" и не прогнулись, но тогда был товарищ Сталин, у вас выбора не было.
а вот совсем недавно вас поимели и имеют до сих пор.
весьма успешно кстати
"А вот недавно" - давай по подробнее, про это самое "недавно", только не всякую дичь тобой выдуманную выблевывай, а факты
Гость201069
Пожаловаться Ответить
Гость193455
Россия ни перед кем и ни когда не прогибалась! Учи матчасть истории начиная с крестоносцев и кончая фашистской Германией. Обрати внимание, что между крестоносцами и фашистами еще были и шведы и французы и прочая, прочая, прочая шваль при них.
а если взять более свежую историю ? ну допустим немцев в войну вы "трупами закидали" и не прогнулись, но тогда был товарищ Сталин, у вас выбора не было.
а вот совсем недавно вас поимели и имеют до сих пор.
весьма успешно кстати
Гость193455
Пожаловаться Ответить
Гость201069
>> К слову, недавно Лавров заявил, что противостояние между Россией и Западом достигло дна.
то есть дальше рашка будет только прогибаться и сосать ?
логично.
Россия ни перед кем и ни когда не прогибалась! Учи матчасть истории начиная с крестоносцев и кончая фашистской Германией. Обрати внимание, что между крестоносцами и фашистами еще были и шведы и французы и прочая, прочая, прочая шваль при них.
Гость189982
Пожаловаться Ответить
Гость201069
>> К слову, недавно Лавров заявил, что противостояние между Россией и Западом достигло дна.
то есть дальше рашка будет только прогибаться и сосать ?
логично.
Это для укросрани логично. Когда отношения достигают "дна", хохлы сразу в колленно-локтевую, а русские просто посылают на <цензура> у й
Гость201069
Пожаловаться Ответить
>> К слову, недавно Лавров заявил, что противостояние между Россией и Западом достигло дна.
то есть дальше рашка будет только прогибаться и сосать ?
логично.
1
новости партнеров
По теме

Сверхсекретные переговоры: Путин требует от правительства финансовой помощи для народа - СМИ

Президент намерен ввести новые льготы в стране на фоне коронавируса

Москва рекомендовала Вашингтону держаться подальше от Крыма

Американцам сделали очередное предупреждение о возможном ответе на провокации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей