Москва отказалась называть дату возвращения посла Антонова в Вашингтон

Дипломат еще не завершил консультации

В Министерстве иностранных дел РФ еще не обсуждали дату возвращения Анатолия Антонова в Соединенные Штаты, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

Посол пока не завершил консультации, ради которых и прилетел в Москву, поэтому РФ только предстоит обсудить политику, которая будет проводиться Вашингтоном в отношении Москвы.

Также у дипломата запланированы встречи, в том числе на текущей неделе, уточняет "Интерфакс". 

Ранее политтехнологи рассказали, как определить степень раздражения Москвы по сроку визита посла. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Сверхсекретные переговоры: Путин требует от правительства финансовой помощи для народа - СМИ

Президент намерен ввести новые льготы в стране на фоне коронавируса

Москва рекомендовала Вашингтону держаться подальше от Крыма

Американцам сделали очередное предупреждение о возможном ответе на провокации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей