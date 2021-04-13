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В Министерстве иностранных дел РФ еще не обсуждали дату возвращения Анатолия Антонова в Соединенные Штаты, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.
Посол пока не завершил консультации, ради которых и прилетел в Москву, поэтому РФ только предстоит обсудить политику, которая будет проводиться Вашингтоном в отношении Москвы.
Также у дипломата запланированы встречи, в том числе на текущей неделе, уточняет "Интерфакс".
Ранее политтехнологи рассказали, как определить степень раздражения Москвы по сроку визита посла.
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