Дипломат еще не завершил консультации

В Министерстве иностранных дел РФ еще не обсуждали дату возвращения Анатолия Антонова в Соединенные Штаты, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

Посол пока не завершил консультации, ради которых и прилетел в Москву, поэтому РФ только предстоит обсудить политику, которая будет проводиться Вашингтоном в отношении Москвы.

Также у дипломата запланированы встречи, в том числе на текущей неделе, уточняет "Интерфакс".

Ранее политтехнологи рассказали, как определить степень раздражения Москвы по сроку визита посла.