В НАТО решили не воевать за Украину

В НАТО решили не воевать за Украину
Фото: NATO/ Xinhua / Global Look Press
Киев сам должен обеспечивать свою безопасность

Украина может рассчитывать на поддержку НАТО. Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг во вторник, 13 апреля, на встрече с главой МИД Незалежной Дмитрием Кулебой.

По словам Столтенберга, в НАТО заметили наращивание российской группировки войск у границ с Украиной. Члены альянса требуют от РФ "снизить напряжение" и выступают на стороне Украины, ее территориальной целостности и суверенитета. При этом в НАТО дали понять, что воевать за Киев не собираются.

"Союзники оказывают поддержку, чтобы Украина могла сама обеспечить свою безопасность",

приводит РИА "Новости" слова Столтенберга.

В ответ Кулеба напомнил, как в 2014 году Брюссель уже совершил ошибку, не вмешавшись вовремя и позволив России "воплотить свои военные цели" в Донбассе и Крыму. Новых ошибок допускать нельзя, подчеркнул глава МИД Незалежной. Он попросил у НАТО помощи в укреплении Вооруженных сил Украины, чтобы противостоять "российской угрозе". А Запад, раз уж не хочет вступать с РФ в вооруженный конфликт, то может ударить иначе – экономическими санкциями, подсказал украинский дипломат генсеку НАТО.

При этом Кулеба заверил, что никаких агрессивных планов на востоке страны Киев не вынашивает, наступательных действий не ведет и силой возвращать власть в регионе не собирается.

Ранее Незалежная предложила США разместить на ее территории зенитные ракетные комплексы Patriot.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Гость202492
В Германии подали иск против строительства "Северного потока – 2". Когда то говорили в таких случаях "англичанка гадит" , а сейчас ту явно без хохлов не обошлось
Врать о прошлом легко, особенно какелам, которых смело можно считать самым брехливым народцем мира - нет у них конкурентов! А вот с будущим сложнее, конечно, какелы горазды соврать и на эту тему, но есть одно "но"- слишком много свидетелей останется после того, как какелы получат наконец по рылу.
Гость202492
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В Германии подали иск против строительства "Северного потока – 2". Когда то говорили в таких случаях "англичанка гадит" , а сейчас ту явно без хохлов не обошлось
Гость199373
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Гость202492
"В итоге у пополченцев" ПОПОлченцев. Классическая оговорка по Фрейду.
а я НЕ описАлся. Именно так. С обеих сторон друг друга мочат граждане Украины. С одной стороны некие добробаты (почти легализованные, но не очень).с другой стороны пополченцы. По факту и те и другие ОПГ. Пилят недвигу и имеют профит. Заложниками являются ВСУ. А напала конечно же Россия. :)))
Гость202492
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Гость202511
Какая нормальная и адекватная страна решит послать своих граждан умирать за привокзальную проститутку. До последнего какуду пусть воюют, в войне залезут в долги по уши и станут хостелом для всякой швали беженской. Тлько местные попугаи этого не понимают. На дураках делают свой гешефт все богоизбранные народы.
А на ком делают гешефт Ротенберг, Вексельберг, Абрамович?
Гость202492
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Гость199373
современной? - это фантастика. При поступлении такой техники в ВСУ продадутсссс и пропьютсссс. В итоге у пополченцев она появится раньше. :)))
"В итоге у пополченцев" ПОПОлченцев. Классическая оговорка по Фрейду.
Гость200577
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Гость202492
Во, кстати, в тему, с той же ветки: В Киев прибыл военный самолет США с неизвестным грузом на борту. Похоже, что США продолжают снабжать Украину современной военной техникой.
латексными воинами они будут хохлов снабжать
Гость200577
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Хохлам в очередной раз дали лососнуть тунца.
Гость196278
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А хохлы верили их обещаниям как дети и конце-концов они наконец признались пустую обещание. Но когда доходить это до хохлам...... Только богу известно
Гость199373
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Гость202492
Во, кстати, в тему, с той же ветки: В Киев прибыл военный самолет США с неизвестным грузом на борту. Похоже, что США продолжают снабжать Украину современной военной техникой.
современной? - это фантастика. При поступлении такой техники в ВСУ продадутсссс и пропьютсссс. В итоге у пополченцев она появится раньше. :)))
Гость190486
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Эй-эй, НАТОвцы, а как-же передовой форпост по защите Европы от России в лице Украины бросаете? Хохлы можно сказать жаждут как один лечь в боях за западную демократию и ценности а вы их так кидаете- типа мы мысленно с вами и даже пару ржавых железяк может быть подкинем, так что держитесь. Хотя видно форпост этот уже ничего не стоит и ввязываться за него себе дороже.
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