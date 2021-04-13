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В Германии подали иск против строительства "Северного потока – 2". Жалоба поступила от немецкой организаци по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH).
Зооактивисты обратились в административный суд Гамбурга. Они требуют прекратить прокладку газопровода в германских территориальных водах.
Эти немецкие экологи протестуют не впервые. Они не раз критиковали проект и затевали судебные тяжбы с ним. Теперь специалисты высказались против разрешения строительства "в чувствительный период гнездования птиц".
Заявление поступило, когда Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) отклонило жалобу DUH. Дальнейшее строительство зооактивисты считают неправомерным.
Они заявили, что необходимости в "Северном потоке 2" нет. И указали, что строительство газопровода будет иметь негативные последствия для климата и окажет отрицательное влияние на состояние не только пернатых, но и морских свинок.
Экологи в Германии уже выступали против газопровода. Тогда зооактивисты грозили заблокировать его, если немецкий регулятор даст разрешение на завершение строительства.
Ранее та же Deutsche Umwelthilfe и природоохранная служба NABU не одобрили продление укладки "Северного потока – 2" в немецкой зоне. Из-за этого работы были временно приостановлены.
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