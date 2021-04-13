Навальный подал в суд на администрацию колонии из-за Корана

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Алексей Навальный заявил, что подал в суд на администрацию колонии из-за того, что ему не отдают Коран, который он самостоятельно привез с собой в колонию.
В своем "Инстаграме" оппозиционер рассказал, что за срок отбывания наказания хотел внимательно изучить священную книгу мусульман. Когда Навальный прибыл в колонию, он взял с собой множество книг, которые ему до сих пор не выдали, поскольку проверяют их на экстремизм.
Срок изучения составляет три месяца. Напомним, суд принял решение о тюремном сроке для оппозиционера в феврале.
"Книги – наше все, и если за право читать надо судиться, буду судиться",
– подытожил Алексей в своем личном блоге.
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