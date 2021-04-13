Кремль высказался о переговорах Путина с Зеленским

Кремль высказался о переговорах Путина с Зеленским
Кремль. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ситуацию прояснил Дмитрий Песков

Сообщение украинской стороны о том, что лидер Незалежной Владимир Зеленский горит желанием пообщаться с российским главнокомандующим Владимиром Путиным получило широкий резонанс в мировом пространстве. Однако, пока громкие заявления украинцев остаются только словами. В Кремле сообщили, что никаких подобных официальных запросов от представителей киевского режима в Москву не поступало.

Российская и зарубежная пресса активно обсуждает возможность проведения переговоров двух лидеров государств. Однако пока ни о какой подготовке к беседе на высоком уровне и речи не идет. В Россию так и не поступило официальное приглашение к телефонным переговорам. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА "Новости".

Между тем, обстановка в Незалежной накаляется. Несмотря на то, что агрессивные высказывания и угрозы позволяют себе представители киевского режима, Украина не теряет надежды переложить всю ответственность за эскалацию конфликта на плечи России. На это пресс-секретарь российского лидера ответил, что Москва всегда даст сдачи, если на нее нападут. Однако выступать в роли агрессора наша страна не собирается, и никогда так не делала.

Высокопоставленный госслужащий также обратил внимание на нарастание антиукраинской риторики в российской прессе. Учитывая градус негатива, который позволяют себе украинцы, такое развитие событий было предсказуемо. Россиянам весьма неприятно слышать бесконечные оскорбления от братского народа. Впрочем, Песков подчеркнул, что все высказывания российских экспертов являются сугубо их личной точкой зрения и не отражают официальную позицию Кремля.

К слову, недавно стало известно, что Киеву самому придется обеспечивать свою безопасность. В НАТО решили не ввязываться в конфликт на стороне Украины.

Ольга ФЕДОРОВА

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