Путин подготовился к войне с Грузией новым назначением в Осетии - эксперт

Путин подготовился к войне с Грузией новым назначением в Осетии - эксперт
Фото: www.pixabay.com
Тбилиси уже много лет мечтает напасть на абхазцев и осетин

Недавно врио главы Северной Осетии – Алании был назначен вице-адмирал Сергей Меняйло. По мнению некоторых представителей экспертного сообщества, такое решение российского лидера преследует ряд задач. В частности, укрепление северокавказского региона в целях дать достойный ответ Грузии, если та развяжет войну неподалеку от российских границ.

Такого мнения придерживается известный историк, профессор Фарман Кулиев. В целом, эксперт считает, что Меняйло поставили на высокую должность именно из-за его военного прошлого.

Как напомнил Кулиев, Северная Осетия всегда являлась форпостом нашей страны в этом кавказском регионе. Учитывая агрессивную риторику Грузии и ее нападки на Абхазию и Южную Осетию, укрепление приграничного российского региона сильной рукой военного во власти является стратегическим решением. По словам Кулиева, Грузия еще с 2012 года мечтает напасть на абхазцев и осетин, пишет "EADaily".

Кроме того, вице-адмирал своим авторитетом и строгим стилем руководства сможет стабилизировать обстановку в регионе. Известно, что славящиеся горячим темпераментом жители Северной Осетии не раз позволяли себе устраивать акции протеста против самоизоляции из-за коронавируса. С высокой долей вероятности, Меняйло сможет выстроить работу так, чтобы подобные инциденты более не повторялись.

К слову, отношения России и Грузии действительно серьезно ухудшились. Недавно Кремль предупредил россиян об опасности поездок в эту страну.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость197912
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Гость193849
Люди, а воевалка у вас не сломается?
Не нужно этим "Икспердам"верить. Это не военная, а гражданская должность.
Гость193849
Пожаловаться Ответить
Люди, а воевалка у вас не сломается?
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