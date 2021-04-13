Будет разрушать с улыбкой: послу США в России дали характеристику

Будет разрушать с улыбкой: послу США в России дали характеристику
Фото: Ohde / face to face / www.globallookpress.com
Вашингтон направляет в Москву людей одного типа

Решение президента США Джо Байдена оставить в России посла, назначенного Дональдом Трампом, объясняется просто – задача, поставленная перед дипломатом, не поменялась с приходом новой администрации. Таково мнение директора Института региональных конфликтов Дмитрия Журавлева.

Байден вступил в должность президента США в январе, но до сих пор не закончил с кадровыми перестановками. В частности, Белый дом недавно сообщил, что кандидатуры послов еще обсуждаются. Однако, по данным CNN, по России решение принято. Несмотря на то, что Трампа обвиняли в излишней лояльности к Москве, послом в РФ оставляют назначенного им Джона Салливана.

По словам Журавлева, Госдеп США всегда был структурой, подвластной американской Демократической партии, которая твердо убеждена: большая Россия – это плохо. Поэтому ее нужно ослабить и разделить, чтобы она стала более управляемой и не мешала США главенствовать в мире.

Соответствующую идеологическую задачу последовательно решают все назначаемые в Москву американские дипломаты.

"Они подсовывают нам посла, который будет улыбаться, и при этом мешать развитию экономики, культуры",

приводит "ПолитРоссия" мнение политолога. 

Салливан возглавляет дипмиссию США в Москве с 2020 года. 

Николай ВИКТОРОВ

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на вашингтон нам положить,большущий 60лт,с при60ром,рябого(6айден.мл) отравляй на зону,является он вором
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