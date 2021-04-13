Белоруссия отомстила популярному бренду за отказ от спонсорства ЧМ-2021

Белоруссия отомстила популярному бренду за отказ от спонсорства ЧМ-2021
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Минск выявил ряд нарушений, допущенных компанией

Белорусские власти приняли решение о запрете ввоза и распространения ряда парфюмерной и косметической продукции производителя Nivea. Соответствующее заявление сделали в Министерстве здравоохранения республики.

Согласно приведенным данным, постановление о запрете на продукцию Nivea было подписано главсанитаром Белоруссии Александром Тарасенко еще 6 апреля. В ходе проверки специалисты профильного ведомства выявили целый ряд нарушений, которые, в том числе, допускались при продаже товаров.

Причиной запрета на ввоз стало отсутствие необходимой документации с подтверждением качества и безопасности, а также несоблюдение сроков годности, передает агентство "БелТА".

Также санитарно-эпидемиологическая служба республики выявила неисполнение ряда требований по производственному контролю продукции бренда Nivea. В целом, белорусские власти запретили реализацию практически 3 тысяч единиц товаров продукции от различных производителей в указанном сегменте.

В Министерстве здравоохранения республики заявили, что власти на регулярной основе осуществляют надзор за соблюдением законодательства республики о санитарном и эпидемиологическом благополучии населения.

Напомним, в этом году представители компании Nivea сообщили, что бренд намерен отказаться от спонсорства в чемпионате мира по хоккею, если мероприятие состоится в Белоруссии. В организации заявили, что таким образом выступают против дискриминации и насилия, подтвердив информацию на своей официальной странице в "Инстаграм".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что решение IIHF о переносе является "выражением спортивной солидарности".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость197909
Пожаловаться Ответить
И в России этот бренд запретить к продаже, и притом навечно.
%рен90%0лен
Пожаловаться Ответить
и нам придётся запрещать(виза,мастеркарт),чтоб с90х"борец"алёшка(карнавальный),чтобы с госдепа не пришла,увы опять платёжка !!!! всё правильно тётки перетопчутся без продукции конкретногго производителя !!
1
новости партнеров

Сверхсекретные переговоры: Путин требует от правительства финансовой помощи для народа - СМИ

Президент намерен ввести новые льготы в стране на фоне коронавируса

Москва рекомендовала Вашингтону держаться подальше от Крыма

Американцам сделали очередное предупреждение о возможном ответе на провокации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей