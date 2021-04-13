Приход нынешнего слабого лидера в Белый дом говорит о необратимых изменениях в сознании самих американцев

Президентство Джо Байдена стало символом "американской трагедии", Соединенные Штаты сейчас пребывают в реальном кризисе, следуя по нисходящей траектории. К такому выводу пришел японский журналист и политолог Есихиса Комори в статье для издания Japan In-depth.

Автор перечислил основные факторы, которые повлияли, как он полагает, на упадок и раскол внутри государства.

"Два смертельных для США момента: неспособность справиться с глубоким социально-политическим кризисом и расколом в стране и неумение и нежелание противодействовать настоящему врагу Америки – Китаю", – говорится в переводе издания "ИноСМИ".

Журналист отметил, что впервые познакомился со Штатами в 60-х годах прошлого века, будучи студентом, и много лет потом работал там. По его признанию, политика 46-го американского лидера заставила его впервые забеспокоиться о дальнейшей судьбе США.

"Что будет с этой страной, которая породила Джозефа Байдена? На редкость слабого президента, пожалуй, самого слабого в американской истории? Глядя на нынешнее состояние страданий, обид, боли и колебаний в Америке, приходит на ум выражение "американская трагедия"", – подчеркнул Комори.

Упадок в Штатах, считает журналист, стал причиной того, что государство лишилась "мощи сверхдержавы". Автор посетовал на разрушение "маскулинного образа" Америки, который был ему симпатичен.

Также он раскритиковал нынешние крупнейшие американские СМИ, которые поддерживают Демпартию и почти не освещают неприглядную сторону администрации Байдена, ее "темную реальность".

По его мнению, консервативно-либеральное противостояние и столкновение между республиканцами и демократами, которые были ожесточенными со времен президентства Дональда Трампа, сегодня еще больше обострились.

При Байдене, указал японец, не исчезла миграционная проблема, особенно на границе с Мексикой, ухудшилась ситуация с бездомными, а следовательно, и с безопасностью и чистотой в городах. В американском обществе увеличилось количество расовых конфликтов и насильственных преступлений, нарушающих "закон и порядок" и таких примеров много, констатировал обозреватель.

При этом, отметил Комори, упадок Америки начался еще при Бараке Обаме, потом при Трампе. Можно сказать, что Штаты изменились, но также изменился и мир. Журналист уверен, что "американскость" начала исчезать из США именно при Обаме. Однако правление такого президента стало отражением желаний народа, как и последующее избрание в Белый дом Трампа и Байдена, резюмировал автор.

