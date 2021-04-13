Минобороны потребовало от Польши провести разбирательства

Власти Белоруссии заявили о вторжении неизвестного летального аппарата, которое появилось в пределах воздушных границ государства еще 12 апреля. Как отметили днем позднее в Минобороны, неопознанное судно появилось со стороны Польши.

Согласно приведенным данным, позднее неизвестный объект вернулся в Польшу.

Белорусская сторона заявила, что вызвала атташе по вопросам обороны при польском посольстве в республике. Министерство обороны потребовало от представителя иностранной дипмиссии провести разбирательство по поводу инцидента, говорится на официальном сайте оборонного ведомства Белоруссии.