Байден дозвонился до Путина и попросил о встрече

Байден дозвонился до Путина и попросил о встрече
Владимир Путин. Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Лидеры двух стран обсудили вопрос вооружения

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден пообщался по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.

В заявлении Вашингтона уточняется, что главы государств обсудили вопрос вооружения, а также проблему глобальной безопасности, основываясь на продлении договора СНВ-3. 

Байден выразил поддержку Украине, а также ее целостности и суверенитету, и обеспокоенность по поводу "неожиданного наращивания военных" России в Крыму. Президент США призвал Москву снизить напряженность. Он также заявил, что будет защищать свою страну "в ответ на действия России", в том числе на кибератаки, в которых Вашингтон бездоказательно обвиняет нашу страну.  

Также Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы на нейтральной территории. Темой такого саммита, по мнению главы Белого дома, может стать полный спектр вопросов в двусторонних отношениях.

Позже Кремль уточнил, что это Байден позвонил Путину и подтвердил приглашение на климатический саммит. Президент России изложил базирующиеся на минских соглашениях подходы к политическому урегулированию ситуации на Украине. Лидер россиян выразил готовность обсуждать важнейшие для двух стран вопросы. Байден же, по сообщению Кремля, заинтересован в нормализации положения ряда дел, например, ситуации в Афганистане. 

Президенты России и США поговорили во второй раз с момента вступления Байдена в высокую должность. В первый раз это произошло в январе 2021-го. После этого демократ сделал хамское заявление в адрес российского коллеги. Тогда Путин ответил Байдену и предложил провести онлайн-переговоры, на что последний никак не отреагировал. А представители президента США буквально "слили" его, заявив, что он слишком занят. 

Эксперты же полагали, что лидер американцев попросту не может выступать в режиме онлайн, а политики США боятся, что он не осилит подобного мероприятия с более опытным собеседников. 

Впрочем, потом Байден позвал Путина, в числе других глав государств, на встречу по климату. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость202850
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Хакер,с)
Оказывается Байден будет защищать свою страну "в ответ на действия России". Ну защитник блин... Российские хакеры выиграли для него президентские выборы можно сказать президентом США его назначили, а он теперь отбиваться будет. Ну ладно, переизберём его назначим снова Трампа и пусть Трамп страну защищает от Байдена.
Ого, в боярышник уже спайсы подмешивать начали
Эдмон Дантес
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Байден считает, что Путину есть о чём с ним говорить? Путин просто в силу своей воспитанности может поговорить со старым человеком, который всегда был "ястребом" в отношениях с СССР и Россией. Но сейчас с ним о чём можно говорить если он может уснуть на полуслове, но при этом будет стараться надувать щёки и таращить глаза, делая вид, что он что-то представляет в нынешнем положении.
Хакер,с)
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Оказывается Байден будет защищать свою страну "в ответ на действия России". Ну защитник блин... Российские хакеры выиграли для него президентские выборы можно сказать президентом США его назначили, а он теперь отбиваться будет. Ну ладно, переизберём его назначим снова Трампа и пусть Трамп страну защищает от Байдена.
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