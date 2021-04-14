Встреча Путина с Байденом может обернуться грандиозным скандалом - политолог

Встреча Путина с Байденом может обернуться грандиозным скандалом - политолог
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцы воспользуются переговорами, чтобы подать сигнал союзникам

Телефонный разговор и предложение о встречи, последовавшие от Байдена после скандальных заявлений и игнорирования предложения Путина о личном общении, было воспринято многими экспертами с надеждой на разрядку в отношениях между Россией и США. Однако, предостерегает политолог Федор Лукьянов, переговоры рискуют обернуться грандиозным скандалом из-за американцев – подобные случаи с начала этого года уже происходили.

Он пишет в своем телеграм-канале "Россия в глобальной политике", что недавняя встреча на Аляске делегаций США и Китая, которая должна была заложить первые положительные шаги после действий администрации Трампа, закончилась публичным скандалом с демонстрацией непреклонности. Пекин и Вашингтон плотно уперлись в собственные позиции, не желая идти на компромиссы. Для "первого свидания", отмечает Лукьянов, такое поведение кажется странным.

"Если полагать, что цель администрации Байдена, на самом деле, не нормализация с Китаем, а мобилизация Запада в привычном для холодной войны виде, то все логично", – пояснил он.

Американцы могут воспользоваться встречей, чтобы послать сигнал союзникам, которые не до конца понимают позицию Вашингтона. Цель будет проста: показать, что Путина не боятся, Россия – бумажный тигр, сила США – в строгих убеждениях, считает политолог.

Лукьянов указывает, что многие по старой памяти связывают подобные встречи с рязрядкой в двусторонних отношениях – по крайней мере, во времена холодной войны было именно так. Но в последнее время в поведении и восприятии сторон на международной арене изменилось многое, из-за чего ситуация рискует обернуться непредвиденными последствиями.

Напомним, о прошедшем разговоре между Владимиром Путиным и Джо Байденом стало известно минувшим вечером. Каждая сторона выразила готовность продолжать диалог по вопросам глобальной безопасности не только с учетом интересов Москвы и Вашингтона, но и всего мирового сообщества, пишет RT

Роман ИГНАТОВ

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