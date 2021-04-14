На Украине "пообещали" России третью мировую войну

На Украине "пообещали" России третью мировую войну
Леонид Кравчук. Фото: x99/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеСкабеева поиздевалась над поведением Зеленского в Донбассе
Экс-глава Незалежной не стал стесняться в выражениях

Бывший глава украинского государства продолжает нагнетать обстановку в Незалежной. По мнению Леонида Кравчука, конфликтная ситуация может обернуться полномасштабной третьей мировой войной.

И хотя такая провокативная и агрессивная риторика присуща представителям киевского режима, обвинять в эскалации конфликта продолжают Россию. По словам Кравчука, который, помимо прочего, является главным выразителем украинской мысли в контактной группе по Донбассу, именно некие коварные планы нашей страны подведут мировое пространство к началу общего военного конфликта.

Используя громкий термин "третья мировая война", Кравчук якобы пытается запугать Россию. Мол, если мы вдруг надумаем идти на Киев, то глобального конфликта не избежать. Хотя в целом такого рода высказывания лишь усиливают уровень напряженности на Украине, особенно на юго-востоке страны.

Россия не раз заявляла, что никогда не выступала агрессором и не представляет угрозы для других государств. А вот в Незалежной ведут активную информационную подготовку к бойне. Военная риторика не способствует стабилизации ситуации.

Кравчук также добавил, что Украина готова к мифической атаке России уже семь лет. Киевский режим возвестил, что обязательно даст отпор "кровожадной" Москве, заявил он в эфире "Настоящего времени".

При этом политик убежден, что украинцы будут биться с братским русским народом с самыми "патриотичными" мыслями.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость189982
Пожаловаться Ответить
Раньше по городам Руси медведей водили для увеселения публики, сейчас бы турне по городам России с "Активисткой феминисткой" устроить и всякие Петросяны просто от зависти лопнут)))
игорь
Пожаловаться Ответить
будет Третий рим а не мировая))
вся вселенная будет россией
%рен90%0лен
Пожаловаться Ответить
пора вам памперсы менять,и делать впрок запасы(памперсов),когда в европу ломанутся все уропе%0расы !!!
Гость203480
Пожаловаться Ответить
Активистка феминистка
сейчас Путин занят исключительно посланием Федеральному Собранию, по ночам Путин сочиняет свой могучий «спич», в котором Путин объявит: «россия сдохла, россия труп, россия мертва и окончательно бесповоротно разложилась, абсолютно все Федеральные органы власти и Правительство самораспускаются, начинается великое переустройство в России, наконец-то все могут быть Свободны, я ухожу, преемника нет и не будет!»
Вот у тебя сны цветные, и, поди, со звуком))))
Что нюхаешь?)))
Гость203480
Пожаловаться Ответить
Активистка феминистка
Президент США Джо Байден однозначно дал понять Путину и послал ему сигнал, чтобы Путин уходил, то есть, проще говоря «сваливал», поэтому сейчас Путин занят исключительно посланием Федеральному Собранию
Бидон дал сигнал - "кто здесь?")))
Это чучело в своих носках путается, куда ему сигналы подавать))))
А ты, часом, не дочка Псяки? Такую же пургу несешь)))
Бункерный Дед-Бидон
Пожаловаться Ответить
Ага, престарелый папуас))) Сейчас))) из-за вас, берега свиномой кости, белые господа-рабовладельцы из США сложат свои головы)))
Активистка феминистка
Пожаловаться Ответить
Президент США Джо Байден однозначно дал понять Путину и послал ему сигнал, чтобы Путин уходил, то есть, проще говоря «сваливал», поэтому сейчас Путин занят исключительно посланием Федеральному Собранию
Активистка феминистка
Пожаловаться Ответить
сейчас Путин занят исключительно посланием Федеральному Собранию, по ночам Путин сочиняет свой могучий «спич», в котором Путин объявит: «россия сдохла, россия труп, россия мертва и окончательно бесповоротно разложилась, абсолютно все Федеральные органы власти и Правительство самораспускаются, начинается великое переустройство в России, наконец-то все могут быть Свободны, я ухожу, преемника нет и не будет!»
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
Пожаловаться Ответить
Гость202190
кишка тонка кравчук, такие фашисткие <цензура> как ты могут только с бабушками вонвать а как член к заду подкрадётся ты первый будеш бежать сломя голову. только вот куда бежать? от себя не убежиш!!! <цензура> вас ждёт ад!
Во отжигает старый и трухлявый бандеровский хохлоМАРАЗМАТИК!Пусть шуруеи в СШП к своим аобратимам - Бидону Деменсию, Альцгеймеру и Паркинсону! Там все и подохнут!
наблюдение
Пожаловаться Ответить
На третью мировую не потянет, скорое еще одна Сирия. Потерянное время, за 30 лет Каравчук и его последователи вырастили нациков, переписали историю самобытности а после в 2014 пришла вся эта ненависимость пришла к власти. Если и будет 3я мировая, но только не с Украины, она на территорию России не зайдет, а вся её группировка поддержки - это подливатели масла в огонь.
1 2
новости партнеров

Горбачев оценил предложение Байдена встретиться с Путиным

Советский лидер напомнил о своем положительном опыте такого диалога с Рейганом

Что произойдет в России после отключения от Visa и MasterCard

Страна может создать, помимо системы "Мир", еще один инструмент для оплаты и переводов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей