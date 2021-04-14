Украина не стоит риска: аналитик оценил шансы США в войне с Россией

Украина не стоит риска: аналитик оценил шансы США в войне с Россией
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Пока Белый дом занимается бесперспективными делами Киева, Пекин наращивает свою экономическую и военную силу

США грозит крах по всем стратегическим направлениям в случае войны с Россией, а именно к этому ведет сейчас политика Вашингтона. Об этом заявил аналитик компании по геостратегическому анализу Wikistrat Грег Лоусон.

По его словам, Вашингтон уже не раз недооценивал Москву, забывая о ее ядерной мощи. В случае вооруженной конфронтации она способна разом уничтожить десятки миллионов американцев – этот факт политики США должны осознать и все время держать в голове, призывает аналитик.

По его мнению, США могут вступить в войну с РФ только, когда это продиктовано жизненной необходимостью.

"Искушать судьбу из-за Украины – это слишком большой риск и слишком малая потенциальная польза для США",

приводит издание National Interest мнение Лоусона. Он напоминает, что вхождение Украины в НАТО станет угрозой для безопасности РФ. Чтобы понять это, американцы могут представить ситуацию, как если бы Россия или Китай заключили союз с Мексикой и разместили на ее территории свои вооружения. Поэтому сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО является серьезной геополитической ошибкой США.

Кроме того, погружение Вашингтона в украинский конфликт делает уязвимыми его интересы в другой части мира. Этим может воспользоваться Китай, передает мнение аналитика телеканал "360". Восточная Азия уже вызывает больше озабоченности у американских экспертов, чем Восточная Европа. Если Белый дом, занимаясь делами Киева, упустит ситуацию с Пекином, это приведет к пагубным последствиям для США.

Ранее на ошибки политиков из Вашингтона указали японские аналитики.

Николай ВИКТОРОВ

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СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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достанем даже в вашингтоне,пусть знают это гни%ы,дипломатичненько скажу,пас%удам-без обиды !!!
УкроДУРКУ необходимо уничтожить - СТЕРЕТЬ С ЛИЦА Земли и забыть о ней, как о страшном сне!
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достанем даже в вашингтоне,пусть знают это гни%ы,дипломатичненько скажу,пас%удам-без обиды !!!
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