Зеленский не отвечает Санду после инцидента в Кишеневе

Зеленский не отвечает Санду после инцидента в Кишеневе
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Office/Xinhua/www.globallookpress.com
Глава Молдавии пожаловалась на украинского президента в интервью

Майя Санду хотела обсудить инцидент с похищением украинского судьи Николая Чауса с командой Владимира Зеленского. Однако попытки оказались безуспешными. 

Она рассказала в интервью изданию Cotidianul, что у Молдавии очень много вопросов к украинской стороне. Особенно учитывая распространившиеся слухи о том, что к похищению Чауса могли быть причастны украинские спецслужбы. 

Однако вопросы, которые Санду хочет задать Зеленскому, похоже, пока останутся без ответов, поскольку лидер Незалежной находится в командировке. Более того, в следственных органах Украины любые запросы о похищении Чауса также игнорируются. 

Напомним, что 5 апреля украинского судью Чауса, который подозревается во взяточничестве, походили в Кишеневе и вывезли обратно на Украину. Глава Молдавии попросила местный МВД разобраться в случившемся, сообщает РИА "Новости". 

Пока правоохранительным органам удалось найти автомобиль похитителей, установить личности некоторых из них. При этом злоумышленники вели переписку на украинском языке. 

В результате инцидента Майя Санду хотела предложить своему украинскому коллеге провести диалог на уровне лидеров государств, однако запрос Зеленскому пока не был рассмотрен. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ГостьСергей
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А что это чмо может ответить?
%рен90%0лен
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придётся вовочку(зе)украсть,порвать в сортире вове(зе)пасть !!! тупойзе не понимает как только перестанет быть президентом недостраны вукраины-начнётся охота,а уж в бубен ему многие хотят дать
Гость203558
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походили в Кишеневе
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