В Белом доме сообщили о двух видах санкций против России

В Белом доме сообщили о двух видах санкций против России
Фото: Danita Delimont/www.globallookpress.com
Несмотря на звонок Байдена в Кремль, политика Вашингтона в отношении Москвы остается недружественной

Встреча лидеров России и США, провести которую Джо Байден предложил Владимиру Путину, не означает отказа Вашингтона от санкционной политики в отношении РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Комментируя звонок американского президента в Кремль, она подчеркнула, что он "не меняет расчеты" Вашингтона и не отменяет предупреждений, которые были сделаны ранее. Раз Байден сказал, что Москва должна почувствовать последствия за свои действия, так и будет. Причем не все санкции сработают сразу.

"Некоторые из них будут заметны, а некоторые будут невидимы",

– заинтриговала Псаки журналистов. Она не стала уточнять, затронут ли планирующиеся меры суверенные бумаги России, но намекнула, что скоро расскажет больше.

Накануне Байден позвонил Путину и предложил провести двустороннюю встречу на нейтральной территории. Сроки не были названы, но в Белом доме предположили, что очные переговоры лидеров США и РФ могут состояться в ближайшие месяцы, вероятно, летом.

Некоторые российские эксперты восприняли американскую инициативу с опаской. Впрочем, настрой Вашингтона можно будет понять заранее – это подскажет площадка, которую предложит Белый дом для проведение саммита. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость203687
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Гость201069
никто воевать не будет.
россию будут бить методично и долго всем миром.
бить надо в поддых и чтоб она загибалась от боли.
потом разгибалась и снова в поддых.
когда согнулась совсем - локтём ее по хребту чтоб упала и корчилась.
Потом встанет, отряхнется и так врежет, что ещё лет 100 всем, и в особенности гостям 201069, икаться будет :-)
Гость201069
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Гость189982
Ведя "разумную" внешнюю политику, СШП слегка забыли о внутренней политике. И скорее всего развалится не Россия, а СШП перестанет существовать на политической арене в том виде в котором есть. Насчет "псевдо-страны", это все к хохлам, у них не страна, а проект. Насчет "Путин как телок" - это лихое наблюдение, только идиотски-лихое и глупое, ты даже подтвердить-то свои "выводы" не способен ничем, только сказки выдумывать, т.е. в группу к активистке-феминистке, принимайте вместе, что она там принимает, вы смешны.
я свои выводы делаю не на пустом месте. и то что вашей страны уже фактически нет как единого государства это к сожалению факт. есть набор государств связанных по принципу "феодал-вассал"
Гость189982
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Гость201069
Америка ведет вполне разумную политику постепенной деградации и разрушения раши.
то же что она сделала с ссср будет сделано в отношении путина и его псевдо-страны.
и путин как телок идет за политикой США на убой.
ошибки те же. воббщем раши не будет в ближайшие 30-50 лет в том виде что она есть сейчас.
стану развалят и будет несколько государств, часть отойдет китаю
Ведя "разумную" внешнюю политику, СШП слегка забыли о внутренней политике. И скорее всего развалится не Россия, а СШП перестанет существовать на политической арене в том виде в котором есть. Насчет "псевдо-страны", это все к хохлам, у них не страна, а проект. Насчет "Путин как телок" - это лихое наблюдение, только идиотски-лихое и глупое, ты даже подтвердить-то свои "выводы" не способен ничем, только сказки выдумывать, т.е. в группу к активистке-феминистке, принимайте вместе, что она там принимает, вы смешны.
Гость201069
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никто воевать не будет.
россию будут бить методично и долго всем миром.
бить надо в поддых и чтоб она загибалась от боли.
потом разгибалась и снова в поддых.
когда согнулась совсем - локтём ее по хребту чтоб упала и корчилась.
Гость189982
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Гость198080
Надо не санкции против России а силу применить
Ну и лопнет шарик на куски, и останутся только марсоходы от человеческой цивилизации.
Гость201069
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Америка ведет вполне разумную политику постепенной деградации и разрушения раши.
то же что она сделала с ссср будет сделано в отношении путина и его псевдо-страны.
и путин как телок идет за политикой США на убой.
ошибки те же. воббщем раши не будет в ближайшие 30-50 лет в том виде что она есть сейчас.
стану развалят и будет несколько государств, часть отойдет китаю
Гость198080
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Надо не санкции против России а силу применить
%рен90%0лен
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тогда и встречи не видать,рябого(ьайден) не вези в европу,вы продолжайте вукрам дуть,не только в уши,но и в %опу ! к чему эти встречи с чу%анами !!!
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