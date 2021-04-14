Курс рубля
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
- Доллар или евро: в какой валюте хранить деньги
759 новости
Американского посла в России Джона
Салливана пригласили на разговор с помощником российского лидера Юрием
Ушаковым. В ходе беседы высокопоставленному американцу указали на последствия
для США в случае введения новых санкционных ограничений против России.
Салливану объяснили, что, если слова хозяина Белого дома Джо Байдена о желании нормализовать отношения с Москвой пойдут вразрез с делом, Россия будет реагировать "решительно". Так что, ответ на гипотетические новые рестрикции последует незамедлительно, пишет РИА "Новости".
Советский лидер напомнил о своем положительном опыте такого диалога с Рейганом
Телеведущая нашла доказательства постановочного сюжета с участием украинского президента