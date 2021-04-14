Американского посла вызвали к помощнику Путина

С представителем США провели разъяснительную беседу

Американского посла в России Джона Салливана пригласили на разговор с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. В ходе беседы высокопоставленному американцу указали на последствия для США в случае введения новых санкционных ограничений против России.

Салливану объяснили, что, если слова хозяина Белого дома Джо Байдена о желании нормализовать отношения с Москвой пойдут вразрез с делом, Россия будет реагировать "решительно". Так что, ответ на гипотетические новые рестрикции последует незамедлительно, пишет РИА "Новости".

Ольга ФЕДОРОВА

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