С представителем США провели разъяснительную беседу

Американского посла в России Джона Салливана пригласили на разговор с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. В ходе беседы высокопоставленному американцу указали на последствия для США в случае введения новых санкционных ограничений против России.



Салливану объяснили, что, если слова хозяина Белого дома Джо Байдена о желании нормализовать отношения с Москвой пойдут вразрез с делом, Россия будет реагировать "решительно". Так что, ответ на гипотетические новые рестрикции последует незамедлительно, пишет РИА "Новости".