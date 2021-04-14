Россия ищет повод для действий против Украины – Минобороны ФРГ

Россия ищет повод для действий против Украины – Минобороны ФРГ
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава Минобороны ФРГ обвинила Москву в нагнетании напряженности в Восточной Европе

Россия устраивает провокации у границы с Украиной, чтобы вызвать ответную реакцию и получить повод для дальнейших действий. Такую оценку происходящему дала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, переброска войск в Крым и на восточную границу Незалежной нужны Москве, чтобы спровоцировать Киев и Запад на ответные шаги, а потом обвинить во всем НАТО.

"Ни мы, ни Украина не позволим втянуть себя в эту игру",

– заявила глава Минобороны ФРГ, говорится в сообщении AFP в "Твиттере".  

Накануне Крамп-Карренбауэр вела переговоры с главой Пентагона. Они договорились об увеличении численности американских войск в ФРГ на 500 человек.

В Минобороны РФ отметили наращивание американской и натовской группировки и в других странах Европы, в том числе около российских границ. США при этом обвиняют Россию в провокациях из-за того, что она перемещает войска по своей территории.

Сейчас США направили за тысячи километров от дома свои военные корабли. Российский флот вышел им навстречу. 

Николай ВИКТОРОВ

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Гость189982
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Баба - глава Министерства обороны .... куда катится этот мир???
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