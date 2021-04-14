Кадровые перестановки могут привести к расколу среди коммунистов, предупредил либерал-демократ

В Коммунистической партии России (КПРФ) грядет смена лидера. Место Геннадия Зюганова займет, скорее всего, зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его данным, новый руководитель КПРФ будет избран на съезде партии 24 апреля.

"Геннадия Андреевича будут рекомендовать. Я с ним говорил, он возьмет самоотвод",

– рассказал Жириновский журналистам в среду, 14 апреля. По его оценке, после смены лидера в рядах КПРФ начнется раскол, передает ИА REGNUM. В связи с грядущими событиями Владимир Вольфович предлагает усилить охрану на съезде КПРФ.

Сам Зюганов отказался комментировать информацию о своей грядущей отставке.

"Жириновский заявил – ему и задавайте вопрос",

- приводит слова политика «Говорит Москва». При этом Зюганов подтвердил, что Афонин возглавляет кадровую комиссию партии и на ближайшем съезде озвучит свои предложения.

Геннадию Зюганову в июне 2021 года исполнится 77 лет. Он занимает должность председателя ЦК КПРФ с 1994 года и возглавляет думскую фракцию партии.

Владимир Жириновский на днях отпразднует 75-летний юбилей.