Глава правительства решил лично посетить Дагестан

Российский премьер-министр Михаил Мишустин 14 апреля прибыл в дагестанскую столицу.



Борт второго лица государства приземлился в воздушной гавани Махачкалы. Как отмечает РИА "Новости", компанию Мишустину составили высокопоставленные госслужащие. В частности, в дагестанскую республику также прибыли глава Минздрава Михаил Мурашко и руководительница Ростуризма Зарина Догузова.

Судя по всему, данное "путешествие" не было широко анонсировано. По крайней мере, авторы телеграмм-канала RIA_Kremlinpool назвали поездку "неожиданной".