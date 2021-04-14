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Российский премьер-министр Михаил
Мишустин 14 апреля прибыл в дагестанскую столицу.
Борт второго лица государства приземлился в воздушной гавани Махачкалы. Как отмечает РИА "Новости", компанию Мишустину составили высокопоставленные госслужащие. В частности, в дагестанскую республику также прибыли глава Минздрава Михаил Мурашко и руководительница Ростуризма Зарина Догузова.
Судя по всему, данное "путешествие" не было широко анонсировано. По крайней мере, авторы телеграмм-канала RIA_Kremlinpool назвали поездку "неожиданной".
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