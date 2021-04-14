Деятельность украинцев грозит обернуться трагедией

Силы, недовольные воссоединением Крымского полуострова с Россией, не дремлют. Сейчас регион находится в серьезной опасности. По словам секретаря российского Совбеза Николая Патрушева, в республике существует серьезная угроза террористических атак.



Высокопоставленный госслужащий уверяет, что главный источник возможных проблем полуострова – это ярая антироссийская деятельность американцев, под дудку которых пляшет Североатлантический альянс, некоторые страны Европейского союза и, разумеется, Незалежная.

По мнению Патрушева, украинское государство может инициировать военные действия против Крымской республики, устроив с помощью американцев провокации с гибелью своих военных и потерей боевой техники, пишет РИА Новости.

Кроме того, на полуострове могут быть осуществлены серьезные террористические атаки. Провокаторы, действующие на территории республики, стремятся осложнить межконфессиональную и межнациональную обстановку в регионе.

Между тем, американские власти прикладывают немало усилий для укрепления армии Незалежной. Как сообщил Патрушев, только за последнее время с американских авиационных баз на Украину было переброшено более пяти транспортных самолетов.

Между тем, в Европе продолжают травить байки об агрессии нашей страны. Так, в немецком Минобороны заявили, что Россия якобы ищет повод для решительных действий против Украины.