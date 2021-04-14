Украина готовит войну в Крыму вместе с США – Патрушев

Украина готовит войну в Крыму вместе с США – Патрушев
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Деятельность украинцев грозит обернуться трагедией

Силы, недовольные воссоединением Крымского полуострова с Россией, не дремлют. Сейчас регион находится в серьезной опасности. По словам секретаря российского Совбеза Николая Патрушева, в республике существует серьезная угроза террористических атак.

Высокопоставленный госслужащий уверяет, что главный источник возможных проблем полуострова – это ярая антироссийская деятельность американцев, под дудку которых пляшет Североатлантический альянс, некоторые страны Европейского союза и, разумеется, Незалежная.

По мнению Патрушева, украинское государство может инициировать военные действия против Крымской республики, устроив с помощью американцев провокации с гибелью своих военных и потерей боевой техники, пишет РИА Новости.

Кроме того, на полуострове могут быть осуществлены серьезные террористические атаки. Провокаторы, действующие на территории республики, стремятся осложнить межконфессиональную и межнациональную обстановку в регионе.

Между тем, американские власти прикладывают немало усилий для укрепления армии Незалежной. Как сообщил Патрушев, только за последнее время с американских авиационных баз на Украину было переброшено более пяти транспортных самолетов.

Между тем, в Европе продолжают травить байки об агрессии нашей страны. Так, в немецком Минобороны заявили, что Россия якобы ищет повод для решительных действий против Украины.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость203911
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Гость199157
Ну и кличка у тебя! Только люди с огромным комплексом неполноценности берут себе такие клички. Смею предположить,т.к. мозга у тебя нет то,скорее всего и пол.член у тебя микроскопический! Поэтому тебе остаётся только тупые коменты писать,но не переживай мы всё понимаем, тебе просто не повезло.
Да не обращайте Вы на них внимания! Это хохлошколота с комплексом юношеской неполноценности выпендривается. Дома материться не дают, так они в сети утвердить себя пытаются. Эй, Дидулак, а <цензура> ремнем за такие слова твою голую задницу не надерет?
Наш Крым
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Объединённая Европа опять мечтает пройтись огнём и мечом по России,как это бывало не раз раньше. Коллективная память Европы не может пережить позорных поражений в прошлом (... Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век золотой Екатерины. Россия...) и нынешние фюреры мечтают о реванше. Они не совсем адекватные эти люди? Ведь человеческие жертвы войны с Россией будут миллиардные. Неужели там на Западе этого не понимают?
Гость199157
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Дидулак
Дорого будеть поворованый Украинский грунт жадному русскому бидлу, затрянеть в горлишку и удушить.
Ну и кличка у тебя! Только люди с огромным комплексом неполноценности берут себе такие клички. Смею предположить,т.к. мозга у тебя нет то,скорее всего и пол.член у тебя микроскопический! Поэтому тебе остаётся только тупые коменты писать,но не переживай мы всё понимаем, тебе просто не повезло.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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%рен90%0лен
укроп накроем медным тазом,донбас и крым не получить,кто дёрнется увы ка3лята,придётся просто замочить !!! пе90%асы омерики готовы подыхать за придуманный,созданый комунистами укропостан
Да нету у хохляндии прошлого! Если только хохлопское! Были сперва польскими холопами ,потом холопами Екатерины, потом немецкими ,а теперь пиндоские! Только вот при советах холопами не были.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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%рен90%0лен
укроп накроем медным тазом,донбас и крым не получить,кто дёрнется увы ка3лята,придётся просто замочить !!! пе90%асы омерики готовы подыхать за придуманный,созданый комунистами укропостан
Уже доводилось сталкиваться с хохлоособями, которые носят русские фамилии, имеют русские корни и орут, шо они украинцы. А в качестве аргумента своей правоты: государство называется "урина". А история? В лучшем случае, признаются: Мы не знаем историю. По мнению Гебельса, если отнять у народа историю, то через поколение, такие особи будет вести себя как скоты. К сожалению, это правда. Такие выродки часто ведут себя крайне агрессивно, как фанатики или одержимые.Короче, просто хохлоТВАРИ!
Дидулак
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Дорого будеть поворованый Украинский грунт жадному русскому бидлу, затрянеть в горлишку и удушить.
%рен90%0лен
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укроп накроем медным тазом,донбас и крым не получить,кто дёрнется увы ка3лята,придётся просто замочить !!! пе90%асы омерики готовы подыхать за придуманный,созданый комунистами укропостан
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