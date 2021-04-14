В противном случае победить демократу бы не удалось

Внутренняя ситуация в Штатах накаляется. О "войне" Дональда Трампа с фейковыми новостями и CNN было известно даже за пределами Америки. И, похоже, республиканец не зря опасался СМИ, потому что руководство телеканала призналось, что агитировало не голосовать за переизбрание Трампа.

Издание Project Veritas опубликовало разговор, в котором мужчина, который представился сотрудником CNN, поведал о том, что телеканал старался сделать все, чтобы республиканец не был избран на второй срок.

В качестве доказательств были показаны видео со скрытых камер. Мужчина, который назвал себя техническим директором CNN, утверждает, что их СМИ занималось пропагандой против Дональда Трампа.

Целью намеренного очернения экс-главы Штатов назвали желание убрать его с должности. Например, телевизионщики придумали новость о том, что у Трампа были неврологические проблемы, из-за которых он сходит с ума. Ради этого они пригласили множество экспертов, которые и подтвердили их якобы правдивые слова.

"Я на 100% уверен, что, если бы не CNN, я не знаю, проголосовали бы против него",

– заявил директор телеканала.

Также мужчина признался, что CNN специально показывали действующего президента в хорошем свете. Например, говорили о хорошем здоровье демократа, его любви к спорту.

Ранее Дональд Трамп оценил интервью Байдена для СМИ. Предшественник демократа отметил, что на выступление нового лидера было "грустно смотреть".