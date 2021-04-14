Обнародован разговор Рашкина о смене власти в КПРФ

Однопартийцы обсуждали планы за обедом в кафе

Известные члены КПРФ Валерий Рашкин и экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, возможно, готовили смену руководства партии. Свои идеи они обсуждали на встрече в одном из столичных кафе. Видеозапись обнародовал 14 апреля телеканал РЕН ТВ.

Беседа политиков состоялась в 2017 году, когда заместителем председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова стал депутат-коммунист Юрий Афонин. Судя по словам Рашкина и Левченко, этим назначением они остались недовольны.

"Надо было, наверное, все-таки пробовать влиять на партию, поворачивать более радикально",

– отметили однопартийцы. Они предположили, что сместить Афонина с должности можно, раскопав какие-нибудь его "грешки". За помощью они были готовы обратиться к блогеру Алексею Навальному, известному своими "расследованиями".

"Да, можно. Потому что делать что-то надо. Что там с недвижимостью? Надо заняться!"

– одобрили идею Рашкин и Левченко. Кроме того, они договорились сделать так, чтобы "Геннадий Андреевич (– Зюганов – прим.ред.) почувствовал опасность". Поэтому не исключено, что основной целью заговорщиков было не устранение именно Афонина, а попытка напугать действующего лидера КПРФ, допускает Пятый канал.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что в КПРФ намечается смена руководства – дескать Зюганов возьмет самоотвод, а его место займет Афонин. При этом Жириновский допустил, что в рядах коммунистов может возникнуть раскол.