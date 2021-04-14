Москва переняла положительный опыт Пекина в вопросе санкционной политики

Власти России избрали новый, более резкий подход в отношениях с Соединенными Штатами, особенно в вопросах санкционного давления, что нужно было сделать гораздо раньше. Такую точку зрения высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко, комментируя сегодняшнюю новость о вызове посла США Джона Салливана на беседу с помощником российского лидера Юрием Ушаковым.

Напомним, накануне американский президент Джо Байден позвонил главе РФ Владимиру Путину и предложил ему провести встречу на территории какой-либо третьей страны для обсуждения тем глобальной безопасности и нормализации двусторонних отношений.

Ушаков в разговоре с Салливаном указал на последствия для Америки в случае введения новых антироссийских рестрикций на фоне вчерашних заявлений хозяина Белого дома о налаживании диалога с Москвой. По словам представителя Путина, Кремль далее будет реагировать "решительно".

Ткаченко отметил, что такое поведение Москвы является обычной дипломатической практикой, поскольку российская сторона предлагает свои условия для того, чтобы будущая встреча лидеров ядерных держав прошла в нормальной обстановке.

"В противном случае, если накануне саммита с участием двух президентов нам объявят санкции – это будет выглядеть странно. В чем тогда смысл такой встречи? Потому Москва действует совершенно правильно", – сказал изданию "Взгляд" политолог.

Эксперт полагает, что Россия внимательно изучила опыт Китая, который подобным образом мгновенно ответил на рестрикции Брюсселя в адрес Пекина, наложив свои ограничения на членов Евросоюза.

"Жаль, что ранее Москва не реагировала подобным образом. В ситуации, когда нам объявляют санкции, а мы не делаем соответствующих заявлений, это только раззадоривает западные государства на продолжение санкционной политики", – подчеркнул Ткаченко.

Он добавил, что те ограничения, которые готовит нам Вашингтон, будут гораздо болезненнее. Специалист их счел актом объявления экономической войны.

Вероятно, политолог имел в виду угрозы со стороны Штатов отключить Россию от Visa и MasterCard. В Москве за последние пару дней представители властных структур уже не раз высказались о такой возможности, указав на то, что давно созрела необходимость перехода к национальным или альтернативным доллару валютам при расчетах с другими странами.

