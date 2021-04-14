Усиление группировки войск США в ФРГ направлено против "Северного потока-2"

Байден дает понять, что исправит ошибки Трампа на европейском направлении

Направляя американских солдат в Германию, Вашингтон хочет сделать Берлин более сговорчивым в отношении проекта "Северный поток-2". Такое предположение высказал лидер антивоенного движения World BEYOND War Дэвид Свонсон.

По его мнению, президент США Джо Байден пытается таким образом вернуть влияние Вашингтона в Европе, утраченное из-за политики Дональда Трампа. В частности, Трамп решил наказать Германию за недостаточные взносы в бюджет НАТО и вывел из ФРГ 12 тысяч американских военнослужащих.

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин на переговорах с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявил, что Вашингтон готов нарастить американскую группировку в Германии на 500 военнослужащих. С военной точки зрения, это увеличение незначительно. Но это явный сигнал Вашингтона о готовности восстанавливать партнерские отношения с Берлином.

"Пряник, который может повлиять на решение ФРГ отказаться от реализации проекта "Северный поток-2",

– оценил намерение США Дэвид Свонсон в комментарии РИА "Новости".

Отметим, что на переговорах глав Минобороны ФРГ и США тема "Северного потока-2" звучала. По словам Крамп-Карренбауэр, останавливать строительство газопровода на финальном этапе нецелесообразно, а вот его эксплуатацию можно поставить в зависимость от "поведения" России. При этом немецкий министр обвинила Москву в попытке спровоцировать Киев и НАТО на агрессивные действия, чтобы получить повод продолжать свою политику по Украине.