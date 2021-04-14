Экс-премьер Украины раскрыл секрет военной истерии Зеленского

Экс-премьер Украины раскрыл секрет военной истерии Зеленского
Фото: Serhii Hudak/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Власти Незалежной отвлекают народ от экономического кризиса, в который погрузилась страна

Нагнетание киевским режимом военной истерии является всего лишь попыткой властей закамуфлировать провалы в управлении страной президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, вынужденный покинуть соборную после госпереворота.

При этом он считает, что постмайданное руководство Незалежной действительно может рассматривать вариант войны с Россией. Такой вывод политик делает исходя из того, что украинская армия активно перемещает свои войска вблизи зоны разграничения конфликта в Донбассе, а также тем, что в местных СМИ ежедневно общество накачивают военной риторикой.

"Если это пиар-ход, то есть отвлечение внимания населения от насущных проблем – пандемии, тяжелейшего экономического кризиса, нищеты, непомерных тарифов ЖКХ, – это одно. Отвратительно, но, по меньшей мере, понятно. Если же это шаг в том направлении, о котором громогласно трубят государственные фанфары, то он исключительно пагубный", – написал Азаров в соцсети.

Напомним, несколько дней назад пан Зеленский якобы посетил окопы фронта в Донбассе. Туда он с собой привез пару западных журналистов, которые выпустили очередные "страшилки" для европейцев и заокеанских граждан о концентрации ВС РФ чуть ли не в "плевке" от рубежей Незалежной и готовности Москвы вот-вот напасть на суверенное государство.

Поскольку те слабо разбираются в нюансах российско-украинских реалий и не очень вдаются в подробности географических данных обеих стран, "перемещения" техники Вооруженных сил РФ были представлены видеокадрами брони ВСУ.

Ну, а пробежки в траншеях и по весенней грязи Владимира Александровича насмешили даже самих украинцев, которые предположили, что все эти видео были сняты далеко от передовой.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость189756
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ЧТО ТО ЭТОТ ЧМО КЛОУН В 2014 ГОДУ НА ДОНБАССЕ ТАК НЕ БЕГАЛ --- ЗНАЛ ЧТО ЕГО ВОНЮЧИЙ ТРУП ПРИВЕЗУТ ОТТУДА ---- А ЩАС ИЗ СЕБЯ ПАТРИОТА СТАВИТ - ЗНАЕТ ЧТО ВОЕВАТЬ НЕПОШЛЮТ ЕГО - ЗА МАМИНОЙ СПИНОЙ ПРЯЧЕТСЯ ----- ЧМО ЧМО ЧМО И ЕЩЁ РАЗ ЧМО ОН
%рен90%0лен
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уже маячит меркадер(по окончании срока),и войска,что дяди васи,ты о блицкриге позабудь,о чём мечтал ты на донбасе !!!! из %<цензура> полководец,как из га%на пуля
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