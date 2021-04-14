Власти Чехии уже дали поручение послам в Москве и Вашингтоне оформить соответствующее приглашение в Прагу

Не успели президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден повесить телефонные трубки после неожиданного звонка хозяина Белого дома в Кремль, во время которого прозвучало предложение Вашингтона провести очную встречу двух лидеров, как тут же страны Европы наперебой стали предлагать свои площадки для саммита.

Первой на новость откликнулась Вена. Источник РИА "Новости" в МИД Австрии уже вчера вечером сообщил, что его страна всегда готова организовать переговоры на столь высоком уровне. Однако окончательное решение в данном вопросе зависит от Москвы и Вашингтона.



"Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода", – сказали в министерстве.

Буквально вслед за Веной за информацию ухватились Хельсинки. Сегодня в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё заявили, что Республика всегда готова предложить свои "хорошие дипломатические услуги" для проведения такого саммита. Там отметили, что соответствующее приглашение передавалось Вашингтону и Москве даже до последнего разговора Путина и Байдена.

Не стали дремать и в Праге. Власти Чехии тоже объявили о возможности принять у себя лидеров США и России. Об этом сообщил с среду, 14 апреля, первый вице-премьер Республики, исполняющий сейчас обязанности главы МИД Ян Гамачек.

"Поручил нашим послам в Вашингтоне и Москве, чтобы предложили в качестве возможного места для встречи Прагу, которая уже проводила саммит Обама – Медведев", – написал политик в "Твиттер".

Пользователи интернета в комментариях под соответствующим постом страницы "Кремлевский пул РИА" предложили в качестве места встречи белорусскую столицу Минск, вероятно, чтобы окончательно огорчить Байдена.

"Только у Александра Григорьевича. Это будет и красиво и жестко, одновременно. Сонный Джо должен ответить за свои слова", – считает Некто.

Другой читатель "отправляет" лидеров ядерных держав в Гаагу, а еще один посочувствовал тяжелому выбору "между водкой и пивом".

Добавим, что американская сторона предложила для очной встречи территорию третьей страны. Накануне же разговор Путина и Байдена высоко оценил экс-президент СССР Михаил Горбачев, у которого имеется опыт участия в саммитах с лидерами США.

