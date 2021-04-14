В Москве призвали власти страны не воспринимать Анкару в качестве партнера

В случае отказа Турции от конвенции Монтре, Россия может оказаться запертой в Черном море. Об этом заявил профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Владимир Винокуров в комментарии для издания "Журналистская правда".

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что конвенция Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не касается проектируемого канала "Стамбул". Последний, по задумке Анкары, должен разгрузить пролив Босфор, который соединяет Черное и Мраморное моря, и будет проходить параллельно действующей водной магистрали.

"Нет ли малейшей связи проекта канала "Стамбул" с Монтре. Монтре – это соглашение, касающееся Босфора. Поэтому здесь мы получаем собственную независимость, суверенитет", – цитирует РИА "Новости" выступление Эрдогана.

Между тем, полагает военный дипломат, такой шаг лидера Турции можно расценить как абсолютно антироссийский. По его мнению, Эрдоган на самом деле хочет, чтобы у военных кораблей Североатлантического блока была возможность проходить в Черное море через новый канал, который не ограничен конвенцией Монтре.



"Как член НАТО Эрдоган сделает проход свободным для союзников. Мы уже знаем позицию Эрдогана в украинском конфликте, по Крыму, поэтому ничего хорошего ожидать не стоит", – предупредил Винокуров.

Он отметил, что ранее конвенция в равной степени касалась, как пролива Босфор, так и проектируемого канала. После сегодняшнего заявления турецкого лидера получается, что не станет ограничений по военным кораблям, тоннажу, вооружению и другим параметрам. Также суда, не представляющие страны Черноморского региона, сейчас могут находиться в Черном море определенное количество времени, а с новым каналом – бессрочно.

"В принятом Эрдоганом решении просматриваются неприятные последствия для национальной безопасности России. (...)Нужно что-то срочно предпринимать, а то окажемся в ситуации, когда наши корабли заперты в Черном море", – подчеркнул специалист.

Он считает, что Турцию никак нельзя воспринимать партнером России, особенно в свете последних высказываний и шагов Эрдогана касательно Крыма и военного сотрудничества Анкары с киевским режимом.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров уже предостерег турецкую сторону, продающую Незалежной свои ударные беспилотники, и другие "ответственные страны" от накачивания воинственными настроениями украинских властей.

