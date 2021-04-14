Жириновский назвал позицию России по Донбассу "величайшей победой"

Жириновский назвал позицию России по Донбассу "величайшей победой"
Владимир Жириновский. Фото: Dmitry Golubovich/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Политик назвал действия властей главным достижением страны за 76 лет

Запрос президента Соединенных Штатов Джо Байдена о встрече с российским лидером Владимиром Путиным показал, что Кремлю удалось избежать "большой войны", которой Запад регулярно пугал Россию. Соответствующее мнение выразил глава либерально-демократической партии Владимир Жириновский.

По словам политика, в итоге же "Запад испугался", а Россия одержала "величайшую победу" впервые за 76 лет. Жириновский уверен: РФ сумела остановить третью мировую, которая могла вспыхнуть уже на территории Украины.

"Мы показали, что шутить не будем. Первый выстрел по Донецку, и Украина исчезнет с политической карты мира", – написал политик своем телеграм-канале.

В итоге же, добавил Жириновский, Соединенные Штаты решили урегулировать вопрос миром, а украинские власти "отошли и заткнулись", демонстрируя в настоящий момент спокойствие и послушание.

Российский политик сравнил рост напряженности в Донбассе с нападением нацистской Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, которое стало началом Второй мировой войны. А спустя 76 лет, заключил лидер ЛДПР, Россия запретила Украине нападать на Донецк, что, по его словам, и предотвратило начало третьей мировой войны.

"Да здравствует Россия, русское оружие и русский гений!" – написал Жириновский.

Ранее Жириновский заявил, что поддерживает вхождение бывших стран СССР в состав России. Парламентарий отметил, что для постсоветского пространства подобную процедуру можно осуществить, наделив государств-членов будущей страны статусом губерний. Лидер ЛДПР также заявил, что страны СНГ вместе с Россией, таким образом, обеспечили бы развитие уровня жизни во всех частях нового союза, в котором смогли вместе восстанавливать и улучшать экономику. А уровень безопасности государственных границ был бы самым лучшим.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость188679
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Жирик - это главный петросян России, и не вам, ублюдкам нам петросянов выбирать!
Гость007
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<цензура>, ещё один русский. Вам самим не противно? Да у вас больше <цензура>...аров (только во власти), чем во всем мире!
Гость196944
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Жирик пе дераст
Гость193849
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Ойбнутый!
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