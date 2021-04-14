Москва обвинила Киев в имитации переговоров по Донбассу

Украинская делегация в ТКГ назвала инсценировкой гибель мирных жителей в зоне разграничения конфликтующих сторон

Киевский режим лишь имитирует свое участие в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе и пиарится на работе Контактной группы. Об этом заявил представитель Москвы в ТКГ Борис Грызлом по итогам сегодняшнего заседания.

По его словам, Донецк и Луганск предложили уточнить параметры работы совместного механизма верификации нарушений, однако украинская делегация при поддержке ОБСЕ отказалась это обсуждать, передает РИА "Новости".

Кроме того, посланцы Незалежной не захотели говорить о практических механизмах по обеспечению перемирия. В результате такой позиции остались заблокированы переговоры по политическим и гуманитарным вопросам. Также украинская сторона цинично высказалась по факту смертей гражданских лиц от рук военных ВСУ вблизи зоны разграничения войск Незалежной и народных республик Донбасса.

"Киеву нужна только имитация переговоров и пиар. Убийства Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса были названы инсценировками. Это верх цинизма", – констатировал Грызлов.

По его словам, киевский режим саботирует мирный процесс, что происходит на фоне нагнетания военной истерии внутри самой соборной, в том числе через местные СМИ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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