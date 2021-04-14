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Киевский режим лишь имитирует свое участие в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе и пиарится на работе Контактной группы. Об этом заявил представитель Москвы в ТКГ Борис Грызлом по итогам сегодняшнего заседания.
По его словам, Донецк и Луганск предложили уточнить параметры работы совместного механизма верификации нарушений, однако украинская делегация при поддержке ОБСЕ отказалась это обсуждать, передает РИА "Новости".
Кроме того, посланцы Незалежной не захотели говорить о практических механизмах по обеспечению перемирия. В результате такой позиции остались заблокированы переговоры по политическим и гуманитарным вопросам. Также украинская сторона цинично высказалась по факту смертей гражданских лиц от рук военных ВСУ вблизи зоны разграничения войск Незалежной и народных республик Донбасса.
"Киеву нужна только имитация переговоров и пиар. Убийства Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса были названы инсценировками. Это верх цинизма", – констатировал Грызлов.
По его словам, киевский режим саботирует мирный процесс, что происходит на фоне нагнетания военной истерии внутри самой соборной, в том числе через местные СМИ.
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