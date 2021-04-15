Новые санкции и высылка дипломатов: США готовят удар по России

Новые санкции и высылка дипломатов: США готовят удар по России
Фото: Al Drago/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Вашингтон стремится усилить давление на нашу страну

Американский лидер Джо Байден начал вещать о необходимости нормализации отношений с Россией, и даже пригласил нашего президента Владимира Путина на беседу. Однако слова хозяина Белого дома идут вразрез с планами Вашингтона. По крайней мере, зарубежным СМИ удалось узнать о новой порции антироссийских рестрикций. По имеющимся данным, России грозят очередные санкции, а также массовая высылка дипломатов из Соединенных Штатов.

Так, по информации источников издания New York Times, американцы вознамерились ввести санкционные ограничения против суверенного долга нашей страны.

При этом сообщить о новой порции действий против России представители американских властей планируют уже в четверг, 15 апреля, отмечает издание "Свободная пресса".

Атакой на суверенный долг российского государства американский кнут не обойдется. В Вашингтоне, по информации Bloomberg, решились на весьма отчаянный и демонстрационный шаг. Белый дом собирается выгнать из Соединенных Штатов 10 наших дипломатов.

Помимо этого, американцы вынашивают планы о введении рестрикций в отношении 12 наших сограждан и 20 российских компаний. Поводом для таких действий собираются назвать мифическую причастность Москвы к хакерским атакам и вмешательство в выборный процесс в США.

Сейчас такую информацию распространяет зарубежная пресса, официальный Вашингтон пока отмалчивается, отмечает телеканал "360".

Напомним, буквально накануне, 14 апреля, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил американскому послу Джону Салливану, что в случае введения новых ограничений против России ответ нашей страны будет решительным.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость199362
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Никакой встречи на высшем уровне не будет (и не надо).
Гость190715
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О какой встрече президентов можно говорить?Если только стрелку забить!Старику глаз на <цензура> натянуть,тогда стоит!
Знающий
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Гость189204
Начинать с блокировки счетов НКО которые подпитывают США,закрыть Радио Свобода,Эхо Москвы и прочую леберду . Так же выслать 10 дипломатов из России.
Не 10, а 17.
%рен90%0лен
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нам наложить на вашингтон,на всю тебя омерика,по поводу,без повода,увы одна истерика !!! карнавальному добавить 15 ку,соболь 8 мь,вычистить,пересажать выкормышей госдепа адреса,пароли,явки находящихся на подсосе известно !!!
Знающий
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А наши заорали встреча, встреча, встреча, прям в рот СШАстке смотрят. Компрадора жгёт. встреча, встреча, встреча, поручение дано и ВОТ ВАМ полный рот семечков - США введут санкции против суверенного долга России
Гость189204
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Начинать с блокировки счетов НКО которые подпитывают США,закрыть Радио Свобода,Эхо Москвы и прочую леберду . Так же выслать 10 дипломатов из России.
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