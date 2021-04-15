Кравчук пояснил слова о готовности отстреливать людей за российский флаг

Кравчук пояснил слова о готовности отстреливать людей за российский флаг
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Бывший президент Украины не жалеет о сказанном

Леонид Кравчук пояснил свое прозвучавшее не так давно заявление о готовности "стрелять в людей с флагами России". Его новую пламенную речь транслировали в прямом эфире на одном из украинских телеканалов.

Бывший президент Украины, а ныне глава делегации Незалежной в Трехсторонней контактной группе, по его же словам, не жалеет о сказанном. Он считает себя единственным, кто выразил вслух мысли "миллионов".

Эти чаяния понятны, продолжил Кравчук. Каждый гражданин в такой трудный для страны перион является одновременно и патриотом, и защитником, отметил первый глава Незалежной.

В подтверждение верности собственных убеждений он привел в пример Швейцарию, где "у каждого в семье имеется оружие". Его могут применить для защиты своей земли, страны, народа, передает речь экс-главы Украины телеканал "360".

При этом Леонид Макарович сознался. что "немножечко преувеличил" в  словах о своей готовности к стрельбе. Возраст не тот, "не стрелковый", добавил он.

Однако в последнее время, как сообщил экс-глава Незалежной, ему приходилось участвовать в разных соревнованиях. И не было такого, чтобы он не попал в цель.

А своим заявлением бывший лидер, как подчеркнул сам, дал понять не то, что у него так много сил, и может защитить Украину. А просто еще раз подвердил: каждый украинец может защищать свою землю, а врагов страны нужно выдворить за ее пределы, чтобы ими даже "не пахло", цитирует Кравчука "Общественная служба новостей".

Бывший украинский президент не раз нагнетал обстановку в своей стране. Накануне он заявил, что конфликт между Незалежной и Россией может перерасти в третью мировую войну.  

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость199362
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Майдауны проверьте КравЩука на наличие: Красного флага и другой символики под матрасом,
гость
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Кончать этого <цензура>@она! На кол пидо@аса!
Знающий
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Член КПСС с 1957 года. Делу Ленина и Партии предан. И ПРЕДАЛ ВСЁ И ВСЯ! ПРЕДАЛ, ПРЕДАЛ!
Гость Янека
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Коммунистобандеровец во всей красе.
%рен90%0лен
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одной ногой уже в гробу,надежда на европу,вас всех европа отимеет,и неприменно в %0пу !!!в окоп старому маразматика отправить нужно
Боцман
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Сивый мерин.
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