Бывший президент Украины не жалеет о сказанном

Леонид Кравчук пояснил свое прозвучавшее не так давно заявление о готовности "стрелять в людей с флагами России". Его новую пламенную речь транслировали в прямом эфире на одном из украинских телеканалов.

Бывший президент Украины, а ныне глава делегации Незалежной в Трехсторонней контактной группе, по его же словам, не жалеет о сказанном. Он считает себя единственным, кто выразил вслух мысли "миллионов".

Эти чаяния понятны, продолжил Кравчук. Каждый гражданин в такой трудный для страны перион является одновременно и патриотом, и защитником, отметил первый глава Незалежной.

В подтверждение верности собственных убеждений он привел в пример Швейцарию, где "у каждого в семье имеется оружие". Его могут применить для защиты своей земли, страны, народа, передает речь экс-главы Украины телеканал "360".

При этом Леонид Макарович сознался. что "немножечко преувеличил" в словах о своей готовности к стрельбе. Возраст не тот, "не стрелковый", добавил он.

Однако в последнее время, как сообщил экс-глава Незалежной, ему приходилось участвовать в разных соревнованиях. И не было такого, чтобы он не попал в цель.

А своим заявлением бывший лидер, как подчеркнул сам, дал понять не то, что у него так много сил, и может защитить Украину. А просто еще раз подвердил: каждый украинец может защищать свою землю, а врагов страны нужно выдворить за ее пределы, чтобы ими даже "не пахло", цитирует Кравчука "Общественная служба новостей".

Бывший украинский президент не раз нагнетал обстановку в своей стране. Накануне он заявил, что конфликт между Незалежной и Россией может перерасти в третью мировую войну.