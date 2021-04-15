В Крыму проработали план дейтвий на случай провокации со стороны Киева

В Крыму проработали план дейтвий на случай провокации со стороны Киева
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Безопасности жителей региона ничего не угрожает

В Крыму отреагировали на возможные провокации со стороны Незалежной на российско-украинской границе. Власти полуострова заявили, что все подобные действия встретят решительный ответ. 

Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что в случае, если Незалежная все-таки решится на провокацию, то ее попытки будут пресечены, а виновники в попытке повысить напряженность в российско-украинских отношениях будут привлечены к ответственности. 

Также Константинов добавил, что на данный момент жители полуострова находятся в безопасности, а сотрудники правоохранительных органов и силовые структуры "обеспечивают мирное небо над полуостровом", пишет РИА "Новости". 

Действия Киева политик назвал подлыми и коварными, подчеркнув, что противостоять этому можно лишь решительными действиями и суровыми наказаниями, предусмотренных для зачинщиков. 

Напомним, что ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев не исключил, что Киев может пойти на провокации с гибелью своих военных и потерей боевой техники. Помогут Незалежной в организации беспорядков Штаты. 

Также в регионе сохраняется высокий уровень угроз террористических атак, потому что провокаторы и подстрекатели стараются осложнить межконфессиональную и межнациональную обстановку на полуострове. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость189982
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Вася
Как обычно. Кругом враги, смотрите за ними , а не в холодильник.
Пока ты смотришь в холодильник, у тебя хату могут обнести
Слон
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Тут главное чтобы Россия в границы 1613 года не вернулась))))
%рен90%0лен
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накроем медным тазом весь укроп,трындец настанет,сразу вукраинству,подарки ильича вернём,и в бубен настучим паску%ному & свинству !! в границы 1654 года вернутся
Вася
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Как обычно. Кругом враги, смотрите за ними , а не в холодильник.
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