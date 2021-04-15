Путин созвонился с Лукашенко

Разговор президентов произошел на фоне объявления о совместном боевом дежурстве

Пресс-служба белорусского главы сообщила, что между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор. Однако что именно стало предметом диалога не уточняется.

О новости сообщил "Пул Первого" в "Телеграме".

Общение между главами состоялось на фоне объявления о том, что летом этого года российские и белорусские военные приступят к дежурству по противовоздушной обороне на одном из аэродромов Белоруссии.