Путин созвонился с Лукашенко

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Пресс-служба белорусского главы сообщила, что между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор. Однако что именно стало предметом диалога не уточняется.
О новости сообщил "Пул Первого" в "Телеграме".
Общение между главами состоялось на фоне объявления о том, что летом этого года российские и белорусские военные приступят к дежурству по противовоздушной обороне на одном из аэродромов Белоруссии.
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