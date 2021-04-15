ФРГ отказала Украине в новых мерах против "Северного потока - 2"

ФРГ отказала Украине в новых мерах против "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer /dpa/ www.globallookpress.com
Берлин опасается, что связанные с трубопроводом ограничения повлияют на ситуацию около российско-украинской границы

Западные страны ищут механизм, который мог бы повлиять на Россию, которую чуть ли не ежедневно обвиняют в размещении большого континента войск на границе с Украиной. США и некоторые страны Европейского Союза уже предложили прекратить строительство "Северного потока-2", чтобы снизить напряженность обстановки на российско-украинской границе. Однако в Германии считают, что такие действия не принесут результата. 

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что он против прекращения строительства газопровода, поскольку считает, что это не только не приведет к снижению напряженности в регионе и деэскалации конфликта, но и может иметь обратный эффект, пишет DW.

Напомним, что ранее Киев потребовал у Запада наконец расквитаться с Москвой. Среди мер, предложенных Незалежной, было усиление санкционного давления на РФ и прекращение строительства газопровода. 

Но, похоже, что Берлин не готов "бороться" за Украину такими категоричными методами. Однако накануне власти Германии все же связали работу "Северного потока-2" с поведением России. Иными словами, объем поставок газа будет зависеть от действий Москвы.

При этом глава министерства обороны ФРГ в разговоре с Вашингтоном отметила, что нет никакого смысла останавливать строительство трубопровода, когда он почти готов, но принципы эксплуатации "Северного потока-2" странам еще предстоит обсудить. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость196607
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Гость201069
раком стоите вы. и платите. нам :)
тебе никто не платит
имеют тебя во все щели безоплатно :))
Китайроссия, МаскВань, ПитерьСунь, БайкальЧинь, ПутиньБздинь,
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Да уж... Просрали усе сроки рассейские Гавнопотоки. Пока фуйлопутята Пидароссии отсасывают у НАТО на Западе, китайская миллионная армия вооруженная до зубов и имеющая ядерное оружие. надежно вставляет большой китайский член в зад кремблевским гондуроссам. Куда тягаться Фуйлопутину с его клоунскими вояками и <цензура> бюджетом в $48 млрд против НАТО с военным бюджетом в $1.4 трлн или Китая c в\бюджетом в $261 млрд. Мечется старая фуйлопутинская крыса по подвалам Крембля, течет китайский ботокс по его шекам, чувствует кончину военный преступник и изгой. 20 лет бездарного правления Окурка Россией
Гость201069
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крым наш
так как вы свиноты стоите,уже не нагнут!
раком стоите вы. и платите. нам :)
Гость189982
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Гость201069
рашей опять нагнут и поставят раком. вам это нравится да ?
<цензура> не по теме, в прочем, как обычно.
крым наш
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Гость201069
рашей опять нагнут и поставят раком. вам это нравится да ?
так как вы свиноты стоите,уже не нагнут!
Гость201069
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рашей опять нагнут и поставят раком. вам это нравится да ?
Знающий
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На Донецком направлении каратели из 58-й бригады открыли прицельный огонь из минометов и стрелкового оружия по жилым кварталам Киевского района г. ДОНЕЦКА, выпустив ПЯТЬ мин калибра 120 мм. В результате обстрела украинских боевиков осколочные ранения не совместимые с жизнью получил мужчина 1962 года рождения, а также повреждены ДВА домостроения по ул. Новороссийская д. 15 и 17. Также из стрелкового оружия был обстрелян н.п. ЛОЗОВОЕ, оккупанты 53-й бригады по приказу военного преступника ТИТЕНКО обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия район н.п. ЯСНОЕ.
Гость189982
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Бидон Путину предлжил пообщаться, немцы хохлов с СП2 послали. Видимо уже не стоит на жоппы укродибилов
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