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Глава российского государства
Владимир Путин побеседовал по телефону с белорусским коллегой Александром
Лукашенко. В ходе переговоров была также затронута тема нагорно-карабахского
конфликта.
В пресс-службе Кремля напомнили, что Батька недавно побывал в Баку, так что Путин решил узнать его видение по поводу конфликта в Карабахе.
Также президенты переговорили на тему дальнейшего укрепления отношений между Россией и Белоруссией и обсудили график предстоящих встреч.
Напомним, ранее Лукашенко выразил свою поддержку азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву и предложил помощь с "возвращенными территориями".
Вашингтон стремится усилить давление на нашу страну