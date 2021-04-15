Недавно белорусский лидер побывал в Азербайджане

Глава российского государства Владимир Путин побеседовал по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе переговоров была также затронута тема нагорно-карабахского конфликта.



В пресс-службе Кремля напомнили, что Батька недавно побывал в Баку, так что Путин решил узнать его видение по поводу конфликта в Карабахе.

Также президенты переговорили на тему дальнейшего укрепления отношений между Россией и Белоруссией и обсудили график предстоящих встреч.

Напомним, ранее Лукашенко выразил свою поддержку азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву и предложил помощь с "возвращенными территориями".