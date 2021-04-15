Как санкции США по госдолгу РФ скажутся на россиянах

Как санкции США по госдолгу РФ скажутся на россиянах
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Очередные ограничения Штатов больнее всего ударят по финансистам

Слова Джо Байдена заметно расходятся с действиями, ведь еще пару дней назад американский лидер вещал о нормализации отношений с Москвой, а уже сегодня стало известно, что по России планируют ударить очередной порцией санкций. Эксперты оценили, как новые экономические ограничения скажутся на жизни россиян. 

Так, проректор РАНХиГС Андрей Марголин отметил, что новые санкции США ударят по рублю, но граждане вряд ли ощутят это на себе. Эксперт подчеркнул, что введение санкций в отношении Москвы на фоне обсуждения "исторической" встречи двух президентов, говорит о неадекватности американских партнеров. 

Не ощутить на себе влияние новых рестрикций позволит опыт и умение противостоять санкциям, считает Марголин, который также добавил, что зависимость России от доллара продолжает снижаться. 

"Чем меньше мы зависим от импорта, тем меньше влияет на цены обменный курс", 

– подытожил эксперт в беседе с URA.ru

С Марголиным согласен и специалист по инфляции Михаил Беляев, который уверен, что рестрикции ударят по финансистам, но на жизни большинства россиян почти никак не отразится.

"Это неприятный момент для финансистов и их ограничение на получение заемных средств на международных финрынках",

– считает эксперт.

Однако из этой ситуации тоже можно найти выход: переключить заимствование на внутренний или азиатские рынки. 

Напомним, что 15 апреля в американских СМИ появилась информация, что Вашингтон намерен ввести санкции против суверенного долга РФ, который подразумевает введение запрета для американских банков на покупку госдолга напрямую у Центробанка и Минфина РФ. Также США намерены демонстративно выгнать из страны 10 российских дипломатов.  

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Анатолий Хмельницкий
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Старого маразматика уже ветер сдувает с трапа самолёта.
Вата
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Плевали мы на пендосов и их санкции! Ударим "Цирконами" по Вашингтону (наш великий Президент Путин уже пообещал пиндосам разместить советские ракеты на Кубе, их подлетное время всего три минуты, СШП хана)! Доллары нам не нужны - рубли и юани гораздо надежнее!
Гость201069
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вата ?
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