Киев заочно арестовал еще 12 российских самолетов из-за полетов в Крым

Киев заочно арестовал еще 12 российских самолетов из-за полетов в Крым
Фото: MOD Russia/ Twitter.com/ www.globallookpress.com
Авиакомпании обвиняются в нарушении норм международного права

Украина продолжает борьбу с российскими самолетами, которые осуществляют перевозку пассажиров в Крым. В этот раз Киев наложил заочный арест на еще 12 воздушных судов РФ. 

Самолеты были арестованы за перевозку пассажиров на территорию Крымского полуострова. Решение было вынесено прокуратурой Автономной республики Крым и Севастополя, которая входит в состав Генпрокуратуры Незалежной. 

Российские авиакомпании обвинили в том, что они незаконно осуществляли перевоз пассажиров через государственную границу Украины, нарушая тем самым нормы международного права и украинское законодательство. 

Также воздушные суда обвинили в совершении действий, которые подрывают суверенитет Незалежной, подчеркнув, что за это предусмотрена уголовная ответственность не только авиаперевозчиков, но и операторов и капитанов самолетов. Об этом заявила прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя на своей странице в Фейсбук. 

К слову, до этого арест был наложен на 199 самолетов, которые перевозили пассажиров как на, так и с территории полуострова. 

Теперь "прокуратура" хочет добиться внесения самолетов-нарушителей в базу международного розыска. Еще в январе 2021 года с этой целью украинская прокуратура по вопросам Крыма обратилась за помощью в Интерпол. 

Сейчас Киев намерен попросить иностранные государства о международной правовой помощи в аресте бортов.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость189982
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- Ну че, Мыкола, надо о чем-то заявить, а то забывают про нас, зарплаты урезают
- Панас Пытрович, я на flightradar24 усмотрел Российские самолеты, которые в Крым летают, нормально для заявления
- (почесывая сфинктер), ну пойду обвинительную заяву катать, надо же показать, что мы тут не просто так <цензура> едим
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