Санкции США нарушат планы Байдена на встречу с Путиным

Санкции США нарушат планы Байдена на встречу с Путиным
Фото: AP/Pool /ABACA/ www.globallookpress.com
Отношения Москвы и Вашингтона скатываются к принципу: шаг вперед - два назад

Россия отреагирует на санкции США по принципу взаимности, чтобы позаботиться о собственных интересах. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг, 15 апреля.

Комментируя сообщения американских СМИ о готовящихся в Вашингтоне новых мерах против России, Песков допустил, что информация достоверна, поскольку похожа на "слив" в газеты. Прежде чем делать выводы, он предложил подождать официальных объявлений из Вашингтона, но предупредил, что в Москве санкционный курс Белого дома осуждают.

Если американская сторона все же введет какие-то новые меры, план президента США Джо Байдена провести саммит с Владимиром Путиным будет сложно реализовать.

"Санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече – это однозначно",

цитирует РИА "Новости" Пескова. По его мнению, это сведет развитие российско-американских отношений к формуле "шаг вперед – два назад", а этого в России надеются избежать. Впрочем, решающее слово на этот счет скажет глава государства.

При этом в Москве напомнили, что организация очных переговоров лидеров крупнейших стран – дело сложное и долгое, а не нескольких недель, о которых упомянул госсекретарь США Энтони Блинкен. Поэтому в Кремле предположили, что американский дипломат имел в виду климатический саммит, а не двусторонние переговоры Путина и Байдена.

Ранее американские СМИ написали, что Вашингтон намерен выслать часть российских дипломатов из страны, пополнить санкционный список еще несколькими именами россиян и юрлиц, а также наложить ограничительные меры на российские государственные ценные бумаги.

Николай ВИКТОРОВ

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Санкции США нарушат планы Байдена на встречу с Путиным Вот и прекрасно!
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