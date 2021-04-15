Украина готова отказаться от членства в НАТО ради получения ядерного оружия

Украина готова отказаться от членства в НАТО ради получения ядерного оружия
Фото: pixabay.com
В Киеве видят только два способа защиты от агрессора

Истерия вокруг коварного захватчика, который якобы спит и видит, как бы напасть на Украину, вышла на новый уровень. В Незалежной опасаются атаки со стороны России, что серьезно задумались о возвращении себе статуса ядерной державы.

Такими вестями с мировым сообществом поделился посол Незалежной в Германии Андрей Мельник. По словам дипломата, ситуация на юго-востоке Украины навела киевский режим на мысль, что у них осталось только два варианта: либо напроситься в НАТО, либо вооружиться ядерными боеголовками.

Своими размышлениями высокопоставленный украинец поделился с корреспондентом немецкой радиостанции Deutschlandfunk. Тот поинтересовался у дипломата, не кажется ли ему, что стремление Киева попасть в ряды Североатлантического альянса может быть расценено как целенаправленная провокация против Москвы. Мельник весьма резко ответил на такое предположение журналиста. Он заявил, что украинцам непонятен "страх немцев" перед русскими.

Дипломат из Незалежной продолжает гнуть линию официального Киева о том, что Россия является сверхопасным врагом. И перед лицом такой "угрозы" украинцам никак не обойтись без НАТО или ядерных зубов.

К слову, не все на Украине довольны позицией Запада по поводу ситуации вокруг России. Так, недавно в Незалежной заподозрили американского лидера Джо Байдена в поддержке Кремля.

Ольга ФЕДОРОВА

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