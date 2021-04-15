Вашингтон ужесточил меры за "кибератаку"

Соединенные Штаты приняли очередные ограничительные меры против России. Так, Белый дом вынес санкции против госдолга РФ. С 14 июня для американских финансовых учреждений вводится запрет на приобретение гособлигаций РФ при первичном размещении.

В пресс-службе Белого дома заявляют, что таким образом Штаты защищают свои национальные интересы и отвечают на "действия российского правительства, направленные на причинение вреда". Меры призваны сдержать "вредящую внешнюю деятельность" со стороны РФ.

"Это включает, в частности, усилия по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов в США, поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства, ведение экстерриальной деятельности против диссидентов и журналистов, подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США", - говорится в официальном сообщении Белого дома.

Так, Минфин США издал директиву о запрете для национальных финансовых учреждений на рублевые облигации, которые будут выпущены.

Также казначейство ввело ограничения про

Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга в отношении России в случае необходимости.

Казначейство определило шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб, начиная от предоставления экспертных знаний и заканчивая разработкой инструментов и инфраструктуры и содействием злонамеренной кибер-деятельности. Эти компании предназначены для работы в технологическом секторе экономики Российской Федерации. Мы продолжим привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия в киберпространстве, такие как инцидент с SolarWinds, используя все доступные политики и полномочия.

Введение дополнительных санкций

Казначейство наложило санкции на 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства. Эта акция направлена ​​на то, чтобы сорвать скоординированные усилия российских официальных лиц, доверенных лиц и спецслужб по делегитимации нашего избирательного процесса. Правительство США продолжит преследование тех, кто занимается такой деятельностью.

Казначейство в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложило санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму. Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних провокаций России вдоль Линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также соглашается с необходимостью немедленного прекращения Россией наращивания военной мощи и подстрекательской риторики.

Сообщенные награды в Афганистане

Администрация реагирует на сообщения о том, что Россия поощряла атаки талибов на сотрудников США и коалиции в Афганистане, основываясь на лучших оценках разведывательного сообщества (IC). Учитывая деликатность этого вопроса, который затрагивает безопасность и благополучие наших сил, он решается через дипломатические, военные и разведывательные каналы. Безопасность и благополучие военнослужащих США, а также наших союзников и партнеров является безусловным приоритетом Соединенных Штатов.

Высылка дипломатического персонала

Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. В личном составе есть представители российских спецслужб.

Дальнейшие меры реагирования на злонамеренную киберактивность SolarWinds

Сегодня Соединенные Штаты официально называют Службу внешней разведки России (СВР), также известную как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, виновником широкомасштабной кампании кибершпионажа с использованием платформы SolarWinds Orion и других информационных технологий. инфраструктуры. Разведывательное сообщество США очень доверяет своей оценке приписывания СВР.

Компрометация SVR цепочки поставок программного обеспечения SolarWinds дала ему возможность шпионить или потенциально нарушать работу более чем 16 000 компьютерных систем по всему миру. Масштаб этого компромисса – забота о национальной и общественной безопасности. Более того, это ложится чрезмерным бременем на пострадавших в основном из частного сектора, которым приходится нести необычно высокие затраты на смягчение последствий этого инцидента.

Сегодня Агентство национальной безопасности, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Федеральное бюро расследований совместно издают рекомендации по кибербезопасности "Российская SVR нацелена на сети США и союзников", в которых содержатся конкретные подробности об уязвимостях программного обеспечения, которые SVR использует для получения доступ к устройствам и сетям жертвы. В рекомендациях также описаны конкретные шаги, которые защитники сети могут предпринять для выявления и защиты от злонамеренной киберактивности SVR.

Кроме того, компрометация SVR SolarWinds и других компаний подчеркивает риски, связанные с усилиями России по нацеливанию на компании по всему миру посредством использования цепочки поставок. Эти усилия должны служить предупреждением о рисках использования информационно-коммуникационных технологий и услуг (ИКТ), предоставляемых компаниями, которые работают или хранят пользовательские данные в России или полагаются на разработку программного обеспечения или удаленную техническую поддержку со стороны персонала в России. Правительство США оценивает, принимать ли меры в соответствии с Указом № 13873, чтобы лучше защитить нашу цепочку поставок ИКТ от дальнейшего использования Россией.

Поддержка глобального подхода к кибербезопасности

Соединенные Штаты продолжают твердо утверждать важность открытого, совместимого, безопасного и надежного Интернета. Действия России противоречат этой цели, которую разделяют многие наши союзники и партнеры. Чтобы укрепить наш коллективный подход к усилению кибербезопасности, мы объявляем два дополнительных шага:

Во-первых, Соединенные Штаты активизируют свои усилия по продвижению системы ответственного поведения государства в киберпространстве и сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия злонамеренной киберпространству. Мы проводим первый в своем роде курс для политиков всего мира по политическим и техническим аспектам публичного приписывания киберинцидентов, который будет открыт в этом году в Центре Джорджа К. Маршалла в Гармише, Германия. Мы также поддерживаем наши усилия через Центр Маршалла по обучению юристов министерств иностранных дел и политиков по применимости международного права к поведению государства в киберпространстве и необязательным нормам мирного времени, которые были согласованы в Организации Объединенных Наций и одобрены Генеральным директором ООН. Сборка.

Во-вторых, мы укрепляем нашу приверженность коллективной безопасности в киберпространстве. Министерство обороны предпринимает шаги по привлечению дополнительных союзников, включая Великобританию, Францию, Данию и Эстонию, в планирование КИБЕРФЛАГА 21-1, которое является учением, направленным на улучшение наших оборонительных возможностей и устойчивости в киберпространстве. CYBER FLAG 21-1 создаст сообщество защитных кибероператоров и улучшит общие возможности Соединенных Штатов и их союзников по выявлению, синхронизации и совместному реагированию на смоделированные злонамеренные действия в киберпространстве, нацеленные на нашу критически важную инфраструктуру и ключевые ресурсы.

Соединенные Штаты привержены безопасности наших союзников и партнеров; эти усилия были призваны еще раз укрепить нашу приверженность этому основополагающему принципу.

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