США придется расплачиваться за антироссийские санкции - Захарова

США придется расплачиваться за антироссийские санкции - Захарова
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеВашингтон ввел режим ЧС в сфере нацбезопасности из-за Москвы
Москва вызвала на Смоленскую площадь американского посла

Москва обязательно ответит агрессивному Вашингтону на его свежий набор рестрикций в отношении России. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, комментируя сегодняшние новости из недр Белого дома.

"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком на Соединенных Штатах Америки", – цитирует Интерфакс" российского дипломата.

Захарова сообщила, что на Смоленскую площадь вызван посол США Джон Салливан. Представитель дипведомства обещала уведомить общественность результатом разговора, "который будет для американской стороны тяжелым".

Ранее в четверг, 15 апреля, несмотря на недавний звонок лидера США Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину, в котором он призывал к личной встрече, а также официальное предупреждение Кремля послу Салливану о последствиях для Америки после возможных очередных антироссийских рестрикций Вашингтона, неуемные американские руководители объявили таки нынче новый набор ограничений.

Под дубину Штатов попали 32 физлица и объединения, в том числе интернет-издания. Последние, вероятно, не без подачи вождей киевского режима, объявлены подконтрольными "русскому ФСБ". Руководитель информагентства NewsFront Константин Кнырик (одно из попавших под раздачу всесильной ядерной державы издания) обрадовался такому вниманию со стороны Белого дома.

"Всей редакцией режем русский пармезан, украинское сало, переданное нам нашими агентами из Украины, наливаем Крымское вино и празднуем тот замечательный факт, что Байден теперь тоже читает News Front, ну или ему читают )
Попасть в санкционный список США – достижение, с чем всех и поздравляю", – написал журналист в своем телеграм-канале.

Между тем, теперь остается открытым вопрос, примет ли приглашение Байдена Путин о личной встрече где-нибудь на территории третьей страны после сегодняшнего санкционного фортеля Белого дома.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость205293
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Гость205284
Утретесь— вам не привыкать((( Как после Карабаха!!>>>
Шалите. Война остановлена. А вам подтираться пора, слишком пахнет от вашего изрыгания словесов...
Гость205259
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Гость205284
Утретесь— вам не привыкать((( Как после Карабаха!!>>>
Карабах - это остановленная война между народами, которые одинаково дороги России, так что продолжайте утираться вы попрошайки.
Гость205284
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Знающий
Харкнули в лицо, мы что утрёмся?
Утретесь— вам не привыкать((( Как после Карабаха!!>>>
Гость205284
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Американский посол объяснит этой ограниченной Захаровой — ведь не понимает ни. черта(((— то ли еще будет!!!! За фащищм, убийства и разграбле6ие России ответите по полной!!!!
Знающий
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Харкнули в лицо, мы что утрёмся?
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