Политик считает, что такого количества противником режима Анкары не было никогда

Турецкие власти столкнутся с военным переворотом, который, по словам лидера либерально-демократической партии Владимира Жириновского, повлечет свержение президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как считает российский политик, в Турции наблюдается беспрецедентное число противников действующей власти.

Жириновский выразил уверенность, что в турецких тюрьмах сидит огромное количество людей, выступающих против правительства Эрдогана.

"Не исключаю, что грозит очередной взрыв, всех освободят и установят новый режим. В Турции обязательно произойдет еще один военный переворот", – заявил политик, комментируя инициативу президента Турции по строительство искусственного пролива, дублирующего Босфорский пролив.

Жириновский добавил, что подобные действия угрожают не только окружающей среде, о чем сообщил в эфире канала ЛДПР-ТВ.

По словам политолога Олега Гущина, право на военный переворот гарантировано Конституцией Турции. Главным гарантом светскости в стране остается армия. Эрдоган уже сменил "старую школу" в Минобороны на более лояльных кадров. Не стоит также забывать, что жители сельской местности Турции поддерживают действующую власть, поэтому в текущих условия озвученный Жириновским сценарий крайне маловероятен.

"Как бы там ни было, он народный избранник. За него голосуют деревни. Да, в больших городах на него точит зубы интеллигенция, но никто не будет игнорировать мнение большинства. Турецкая интеллигенция очень похожа на советскую. Бурчать на кухне – не идти в кутузку, когда тебя прикладом между лопаток", – заявил политолог в интервью Ura.ru.

Ранее востоковед Евгений Сатановский заявил, что Эрдоган отказался признавать Крым частью РФ по просьбе Украины.