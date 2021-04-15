Это стало основанием для объявления новых рестрикций против РФ

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с заявлением. Глава Белого дома объявил, что ввел режим чрезвычайной ситуации ив сфере нацбезопасности из-за необычной угрозы Америке, которую представляют "пагубные действия РФ".

В своем заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Байден в очередной раз обвинил Москву во всем, что только можно, в том числе во вмешательстве в демократические процессы США и нарушении принципов международного права.

Режим ЧС позволил президенту США ввести новые санкции против РФ. На этот раз рестрикции коснулись отечественного госдолга. В Москве уже пообещали Вашингтону жесткий ответ.