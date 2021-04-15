Вашингтон ввел режим ЧС в сфере нацбезопасности из-за Москвы

Это стало основанием для объявления новых рестрикций против РФ

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с заявлением. Глава Белого дома объявил, что ввел режим чрезвычайной ситуации ив сфере нацбезопасности из-за необычной угрозы Америке, которую представляют "пагубные действия РФ". 

В своем заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Байден в очередной раз обвинил Москву во всем, что только можно, в том числе во вмешательстве в демократические процессы США и нарушении принципов международного права.

Режим ЧС позволил президенту США ввести новые санкции против РФ. На этот раз рестрикции коснулись отечественного госдолга. В Москве уже пообещали Вашингтону жесткий ответ. 

Полина ИВАНОВА

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Гость201203
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Форт Нокс - хранилище золотых запасов США давно пустое, поэтому никаких международных аудиторов туда не пускают. Доллар держится на "честном слове", но не долго осталось. Долг США маразматичен! Если хоть одна страна попытается обменять их зеленые бумажки обратно на золото, отдавать нечем - как в фильме "всё уже украдено до нас"!
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