В Раде раскритиковали план офиса Зеленского о поставках Patriot для защиты от России

В Раде раскритиковали план офиса Зеленского о поставках Patriot для защиты от России
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Украинский депутат не понимает, откуда брать деньги на такое оружие

Недавний призыв главы офиса президента Украины Андрея Ермака к властям США разместить на территории соборной американские зенитно-ракетные комплексы Patriot для "обороны от России" удивило некоторых украинских политиков, пишет местный "Апостроф".

Напомним, пан Ермак высказал сожаление в интервью журналу Time, что ВСУ не обладает ЗРК Patriot. Он был возмущен тем фактом, что ближайшие к России комплексы находятся в Польше, в то время как именно Киев "держит оборону" против Москвы, в том числе и в "интересах Запада".

"Patriot, конечно, можно купить, если у нас есть лишние $10,5 млрд <…>. Если Ермак готов договориться с США – пожалуйста, но это заявление, конечно, полностью дурацкое", – цитирует РИА "Новости" члена комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергея Рахманина.

Депутат полагает, что для противодействия России киевскому режиму в настоящее время нужно сосредоточиться на вопросе "движения к стандартам НАТО".

Об этом же 6 апреля заявлял президент страны Владимир Зеленский. Лидер нации на фоне обострения ситуации в Донбассе в тот день сделал ряд телефонных звонков старшим западным товарищам. Он пытался их уверить, что только принятие Украины в НАТО является единственной возможностью урегулировать конфликт в шахтерском регионе, и просил то генсека альянса Йенса Столтенбергоа, то канадского премьера Джастина Трюдо пустить Незалежную в натовские ряды.

Межу тем, пока пан Ермак мечтает о Patriot, посол Украины в Германии Андрей Мельник замахнулся сразу на ядерное оружие. Без подобного арсенала, считает украинский дипломат, киевскому режиму не справиться с Россией.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость196607
Пожаловаться Ответить
пацриоты и рогули все равно что гранаты и обезьяны
/результат одинаков
%рен90%0лен
Пожаловаться Ответить
расчитана на идиотов,надёжность ваших патриотов !!! вукраинские и омериканские"патриоты"срабатывают через раз
1
новости партнеров

США объявили санкции против российского госдолга

Вашингтон внес в черный список 32 участников "подрыва национальной безопасности"

Пора ли выбрасывать банковские карты?

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей