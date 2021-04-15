"Северный поток-2" внес раскол в немецком правительстве - эксперт

"Северный поток-2" внес раскол в немецком правительстве - эксперт
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Представители германского кабмина пытаются усидеть на двух стульях

Реализация проекта "Северный поток-2" и российский газ внесли раскол среди членов кабмина ФРГ. К такому выводу пришел ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, сообщает ИА "Экономика Сегодня".

По его словам, немецкие власти весьма противоречиво высказываются о балтийском газопроводе, и поэтому непонятно, кому там верить.

"Германский политический истеблишмент не то что расколот, а пытается усидеть на нескольких стульях. Экономическая целесообразность проекта очевидна, но существует и агрессивное давление со стороны западных партнеров ФРГ, поэтому в данном вопросе возник торг", – считает Камкин.

Одновременно, подчеркнул специалист, Евросоюз не сможет обойтись без российского сырья, а "Северный поток" и "Северный поток-2" являются наиболее экономически эффективной газовой трубопроводной магистралью.

По его словам, магистраль в любом случае будет запущена, но давление со стороны Запада продолжится и после ввода "СП-2" в эксплуатацию.

Ранее в четверг, 15 апреля, глава МИД ФРГ Хайко Маас на фоне призывов некоторых представителей ЕС прекратить строительство "СП-2" в связи с напряженной ситуацией в Донбассе заявил, что Берлин против подобного развития событий. По его мнению, это не только не приведет к снижению напряженности в регионе и деэскалации конфликта, но и может иметь обратный эффект.

А накануне стало известно, что самолет береговой охраны Бундесвера совершил облет зоны укладки труб российско-немецкого газопровода после информации о появлении рядом со стройкой неизвестной подлодки. Это может свидетельствовать о том, что власти Германии, как бы там ни было, озабочены нежелательной активностью неких сил у нашей топливной магистрали.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость196607
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ГостьСергей
Где Донбасс и где Германия?У нас в Германии всё дорого стоит.Бензин сегодня 1.55 за литр.Болгарский перец 5.29 кг.Про мясо я молчу из за цензуры.1 кв электричества 0.33 евро.Если газ подорожает кабздец нам поркрадётся.
и что характерно не только населению, а промышленности, без конкурентноспособности которой точно кабздец
ГостьСергей
Пожаловаться Ответить
Где Донбасс и где Германия?У нас в Германии всё дорого стоит.Бензин сегодня 1.55 за литр.Болгарский перец 5.29 кг.Про мясо я молчу из за цензуры.1 кв электричества 0.33 евро.Если газ подорожает кабздец нам поркрадётся.
Гость199362
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Кто не доволен - на яму (как авто) и двумя кирпичами по яйцам
%рен90%0лен
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лишь вукраине газ не нужен,уйдут газопроводы,вашь зеля убежит в из%аиль,как жить вам всем %роды(патриоты)!!!! никто за транзит через укропостан топить не будет
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