Украина возмутилась решением Минобороны РФ о закрытии части Черного моря

Украина возмутилась решением Минобороны РФ о закрытии части Черного моря
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Киев выразил протест действиям Москвы

МИД Украины отреагировал на решение российской стороны о закрытии части черноморской акватории для осуществления военных учений. Во внешнеполитическом ведомстве Незалежной заявили, что решение Москвы незаконно.

Напомним, недавно РФ объявила, что в апреле часть акватории региона в направлении Керченского пролива закрывается для государственного флота и военных кораблей остальных государств до октября текущего года. В украинском МИД в ответ же поспешили выразить резкий протест. Ведомство заявило, что Кремль обязан "немедленно отменить" принятое решение.

В Киеве также сообщили, что решение российской стороны необходимо расценивать в качестве попирания международно-правовых норм, а также свободы судоходства, которую гарантирует ООН.

"Россия не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море", – приводит РИА "Новости" заявление внешнеполитического ведомства Незалежной.

Ранее сообщалось, что заход эсминцев американского флота в Черное море обернулся провалом из-за боеготовности российских кораблей. Так, Штаты планировали появление в акватории "Дональда Кука" с "Рузвельтом" до начала мая, однако в итоге корабли не продвинулись дальше греческого Крита. Позднее эсминцы отплыли в неизвестном направлении, неожиданно изменив свой курс.

Черноморский флот был по тревоге поднят для выпровождения американского флота. В военных учениях приняла участия морская авиация с морскими ПВО. В СМИ отмечалось, что, вероятнее всего, таким образом Минобороны решило перестраховаться на случай захода американских кораблей.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость205494
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Правильно. А то с окраины приходит плохо пахнущая вода. Видимо, у окраинцев началась диарея.
ГостьСергей
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Куёв протест себе в одно место засунь и заткнись.Тебя слушать не будут как пустой барабан.
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