Лондон подключился к обвинениям в "кибератаках"

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало на беседу посла России в Лондоне. Об этом стало известно сегодня, 15 апреля.

В заявлении Форин-офиса отмечается, что причиной консультации представителя российской дипломатической миссии стала "враждебная деятельность" Москвы, сообщает РИА "Новости".

Лондон также сообщил, что Британия выражает обеспокоенность из-за "кибератак", "вмешательства в демократию" и наращивания военного присутствия у границ Украины.

Известно о том, что посол РФ в Польше Дмитрий Андреев вызван во внешнеполитическое ведомство в республике. В дипмиссии РФ не стали уточнять причину вызова. Как отмечает источник, такое решение вызвано, по версии одного из польских медиа, введением новых американских санкций в отношении России.